Addio a Claudio Rubinato, morto improvvisamente a 48 anni

La sera prima aveva suonato in un locale, intrattenendo con la sua musica, una delle sue più grandi passioni. Poi, all’improvviso, il dramma. Se n’è andato all’età di 48 anni Claudio Rubinato, di Rottanova, a causa di un malore.

La comunità di Cavarzere piange la sua scomparsa, quella di un grande lavoratore e appassionato dj, con il nome d’arte Simonetti Dj. «Grazie per aver accompagnato con la tua musica le nostre serate del Ferragosto Rottanovano e i pomeriggi della Brusavecia», ricordano dal Comitato Cittadino Rottanova. «Un grande amico e un grande dj – lo descrive un conoscente -. Un ragazzo buono, onesto, sincero, disponibile».

Una persona semplice, amorevole con il proprio figlio, che mancherà a tutti. A Cavarzere e non solo, infatti, il 48enne era molto noto. «Un caro amico, una cara persona affabile e gentile molto conosciuta in paese», ha scritto su Facebook il sindaco di Cavarzere, Pierfrancesco Munari. La data del funerale non è ancora stata fissata.