Multato con una prostituta due volte in meno di un'ora

Un 33enne è stato sanzionato due volte in 40 minuti per aver cercato di contrattare una prestazione sessuale con la donna

Stesso luogo, stessa prostituta, stessa sanzione. Un cittadino pachistano, 33 anni di Mestre, giovedì sera ha provato per ben due volte a contrattare una prestazione sessuale con una cittadina bulgara, in via Fratelli Bandiera, a Marghera.

Intorno alle ore 20, sorpreso dalla poliza locale, è stato sanzionato dagli agenti per la violazione del regolamento di polizia urbana; all'uomo è stato notificato anche un ordine di allontanamento. Quaranta minuti più tardi la scena si è ripetuta: il 33enne è stato nuovamente fermato mentre stava contrattando una prestazione sessuale con la stessa donna. Anche in questo caso sono scattate per entrambi la sanzione e la notifica del Daspo urbano. Dall'inizio dell'anno il servizio sicurezza urbana della polizia municipale, nell'ambito dei servizi anti prostituzione, ha staccato 110 multe.