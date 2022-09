Climate camp, centri sociali del nordest alla Mostra del Cinema

Climate Camp: diverse associazioni alla manifestazione del Lido dal 7 all'11 settembre. «Abbiamo ritenuto che fosse importante e necessario partecipare - scrive il comitato Opzione Zero che si oppone all'inceneritore di Fusina - Non solo una vertenza locale per difendere la salute e l'ambiente dai veleni che escono da questo impianto - scrivono - ma perchè le lotte territoriali contro le grandi opere e le produzioni nocive stanno naturalmente dentro un movimento più ampio e globale che contesta e mette in discussione qui e ora un sistema economico e di sviluppo che è la causa di una crisi climatica ed ecologica che minaccia la stessa sopravvivenza sul Pianeta».

Siccità, innalzamento delle temperature, alluvioni, tempeste improvvise, distacchi dalle montagne, argomentano gli ambientalisti, sono fenomeni sempre più devastanti e all’ordine del giorno. «I governi non stanno mettendo il dovuto impegno per fermare la crisi attuale. Non sono solo le persone a dover subire le conseguenze di tutto questo, ma anche le altre specie viventi. Vogliamo una giusta transizione ecologica e pretendiamo giustizia climatica, cioè il ripristino dell'equilibrio climatico e ambientale, eliminando alla radice le cause del surriscaldamento del Pianeta, e più in generale della crisi ecologica globale in atto».

In occasione della marcia per il clima, che i centri sociali del nord est hanno preannunciato per sabato dalle 16.30 alle 20.30, in concomitanza con la 79^ Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, il comandante della polizia locale di Venezia Marco Agostini ha firmato un’ordinanza con misure a tutela della circolazione e della sicurezza stradale. Il provvedimento stabilisce che dalle 19 di venerdì alle 23.55 di sabato venga istituito il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati di:

Piazzale Santa Maria Elisabetta

Gran Viale Santa Maria Elisabetta

Lungomare Marconi dall’intersezione con il Gran Viale Santa Maria Elisabetta e Piazza Fiume

Via Foscari dall’intersezione con Via Dardanelli fino a Piazza Fiume

Via Istria dall’intersezione con Via Bragadin fino a Piazza Fiume

Via Bragadin dall’intersezione con Via Istria fino a Lungomare Marconi

Negli stessi giorni e orari è inoltre vietata la sosta con rimozione per le biciclette su entrambi i lati del Lungomare Marconi, nei 30 metri precedenti l’intersezione con piazza Fiume. I cassonetti o le campane della nettezza urbana e i cestini dei rifiuti saranno rimossi a cura di Veritas entro la mattina di sabato. La polizia locale potrà adottare altre prescrizioni necessarie, anche in deroga all’ordinanza, per garantire la sicurezza della circolazione, compresa la rimozione delle rastrelliere delle biciclette poste sul Lungomare Marconi.