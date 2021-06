Cocaina da Milano nelle borse della spesa: sequestro da 38 chili

La squadra mobile veneziana ha arrestato due persone. Il corriere viaggiava in Porsche e nascondeva la droga in un doppio fondo. Gli scambi avvenivano nei parcheggi dei supermercati tra le zone di Piove di Sacco e Chioggia

Un grosso traffico di cocaina sulla rotta tra Lombardia e Veneto è stato scoperto dalla squadra mobile veneziana, che ieri ha arrestato in flagrante due narcotraficanti di origine magrebina e sequestrato in tutto 38 chili di droga.

I due si incontravano con una certa frequenza nei parcheggi di alcuni grossi centri commerciali dell'area tra Piove di Sacco e Chioggia. Lì avvenivano gli scambi: il corriere, che arrivava da Milano in auto, consegnava all'altro sacchi della spesa che contenevano pacchi di cocaina pura. Il tutto in pieno giorno, con l'intenzione di confondersi tra i normali clienti dei supermercati. Alla lunga, però, i loro movimenti sono stati notati da qualcuno, che ha segnalato la cosa alle forze dell'ordine.

Così si è mosso il personale della squadra mobile di Venezia che, in collaborazione con i colleghi del commissariato di Chioggia, ha fatto una serie di appostamenti a partire dai primi giorni di giugno. Ieri, infine, i poliziotti sono entrati in azione: dopo lo scambio hanno inseguito e fermato i due, che si stavano allontanando ognuno a bordo della propria macchina: il corriere da Milano con una Porsche, l'acquirente con un'Audi. C'era una borsa con dentro 5 chili di cocaina e poi, nascosti in un doppio fondo della Porsche, altri 13 chili della stessa sostanza e 300 mila euro in contanti.

Ulteriori indagini sugli spostamenti della Porsche hanno permesso di localizzare il punto di partenza, un capannone a Milano dove la polizia ha trovato altri 20 chili di cocaina e soldi. Chiaramente, come sottolineato dalla squadra mobile, un traffico di droga di entità così elevata era probabilmente destinato a diverse piazze di spaccio "estive", in particolare il litorale: Chioggia e Sottomarina, Jesolo, Venezia e così via.