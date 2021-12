Cocaina da Marghera per rifornire la piazza triestina: in arresto tre spacciatori

Tre spacciatori, due tunisini di 38 e 35 anni e un triestino di 34, sono stati arrestati in un'operazione che ha smascherato un traffico di cocaina tra Marghera e Trieste.

Gli investigatori sono arrivati a loro in seguito ad un precedente arresto, effettuato in aprile nei confronti di un quarantenne albanese trovato con cento grammi di cocaina: in quell'occasione la polizia locale di Trieste ha monitorato i suoi clienti ed è arrivata ad un appartamento, nel rione di Poggi, dove vivevano i due tunisini. I due, secondo gli investigatori, si recavano a turno a Marghera per rifornirsi della cocaina da rivendere sulla piazza triestina.

Uno di loro (R.T. le sue iniziali) era stato fermato e arrestato con quasi 30 grammi di coca, quindi messo ai domiciliari: lui però avrebbe continuato la sua attività di spaccio in concorso con H.M., che poi era scappato a Marghera cercando di far perdere le proprie tracce. Ieri, 20 dicembre, l'epilogo con l'arresto dei due, uno a Trieste e l'altro nella località veneziana, e del triestino (C.S. le iniziali) che collaborava con loro. I tunisini si trovano ora rinchiusi in due carceri venete.

