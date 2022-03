Centinaia in coda a Venezia. Il motivo? Un nuovo orologio in vendita da oggi

Lunghissime code in Marzaria San Salvador per un orologio. La fila ha cominciato a formarsi già ieri sera all'ingresso del negozio Swatch di Venezia, raggiungendo a metà mattina circa settecento persone. Tutti in fila indiana, nonostante la notte e le ore da trascorrere in piedi, incolonnati, per assicurarsi il "MoonSwatch", originale riproduzione in bioceramica del celebre "Speedmaster" dell'Omega, che ha collaborato alla realizzazione della serie.

Undici modelli, ispirati alla Luna e ai pianeti del sistema solare. Ma c'è un problema: gli orologi non si possono acquistare online, e in Veneto sono disponibili solo a Venezia e a Verona. Per questo motivo il negozio lagunare, tra la sorpresa dei residenti e dei passanti, è stato letteralmente preso d'assalto.

I residenti delle Mercerie, la calle che porta da Rialto a San Marco, hanno tempestato di telefonate polizia locale e carabinieri, chiedendo l'intervento per evitare i continui schiamazzi, che disturbavano la quiete pubblica.

L'azienda ha chiarito, sulla home page del proprio sito nazionale, che non si tratta di una edizione limitata: «Il lancio di Bioceramic MoonSwatch Collection è un incredibile successo che ha superato tutte le aspettative. Ricordiamo quindi che nelle prossime settimane gli orologi saranno nuovamente disponibili negli store selezionati, in quanto non si tratta di un'edizione limitata o numerata. Per il momento, dobbiamo aggiornare il limite di acquisto a un solo orologio per persona fino a nuovo avviso».