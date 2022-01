Folla all'aeroporto per i tamponi: domenica di attese e disagi

È stata una giornata di disagi e difficoltà all'aeroporto di Venezia quella di ieri, domenica 2 gennaio: con le farmacie chiuse moltissime persone, anche non in procinto di prendere un volo, si sono riversate allo scalo di Tessera per riuscire ad avere un tampone in uno dei centri lì allestiti. Con il risultato che si sono verificate code e lunghe attese, oltre a qualche momento di tensione. Una delle persone presenti parla di «tempi di attesa infiniti, gente che litiga e bambini che piangono. Siamo arrivati in aeroporto 4 ore prima del volo e abbiamo fatto la fila fuori al freddo per due ore e mezza con due bambini dì 2 e 9 anni. Una situazione decisamente poco piacevole». A un certo punto sarebbero anche terminati i tamponi.

Tamponi anche per gli "esterni"

L'amministratore del Gruppo Save, Monica Scarpa, ha spiegato così l'accaduto: «Offriamo due servizi tamponi all'aeroporto, uno interno a cui possono accedere solo persone in possesso di un biglietto e uno esterno. In questo periodo di contagiosità molto elevata e soprattutto nei giorni festivi, con le farmacie chiuse, abbiamo servito anche molti non viaggiatori venuti all'aeroporto appositamente per fare il tampone. Questo - prosegue - ha creato code considerevoli. Abbiamo dato priorità ai viaggiatori, perché è un servizio dedicato principalmente a loro, e abbiamo fatto tutto il possibile per limitare i disagi, ma inevitabilmente all'esterno si è creata una situazione di sovraffollamento». In totale, infatti, il punto tamponi esterno ha eseguito 700 test in un giorno, il triplo del normale. Cifre simili sono state registrate anche il giorno di Natale.

Servizi e info per i viaggiatori

In questa situazione concitata, come riferito da Scarpa, una famiglia non è riuscita a prendere il proprio volo. «Si tratta di 2 adulti con 2 bambini - riferisce - che però sono arrivati con 1 ora e 45 di anticipo sull'orario della partenza, che è troppo poco, considerati i tempi di attesa per ricevere il risultato». Complessivamente, continua l'ad, «per i passeggeri forniamo un servizio articolato e ben disegnato, che prevede la prenotazione e non solo: tramite il sito internet l'utente può inserire orario e numero del proprio volo e il sistema fornisce anche la possibilità di fare il tampone in un altro centro convenzionato vicino al luogo di residenza». Le informazioni utili si trovano su www.veneziaairport.it/info-e-assistenza/tamponi-covid-19.html e su www.veneziaairport.it/volare-in-sicurezza.html.