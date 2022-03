Bel tempo e temperature da mese di maggio: piena la città e anche le spiagge

Temperature oltre i 20 gradi, sole e clima gradevole come se fosse il mese di maggio, e con il cambio dell'ora poi da oggi c'è luce fino a sera, e in tanti hanno trascorso la domenica all'aperto. Immancabili le consuete code, per le spiagge e anche ai parcheggi e per prendere i mezzi a Venezia e sulle isole, soprattutto. Sono ricominciate le file di visitatori agli imbarcaderi. Già ieri, sabato, l'afflusso dei visitatori in laguna era stato notevole. Oggi si è replicato le immagini lasciano poco spazio all'immaginazione, e non sono quelle di un anno fa.

Esultano gli operatori del turismo, commercianti, albergatori e ristoratori per una giornata che fa ben sperare nell'avvio di una buona stagione, di quelle come non se ne vedevano da prima della pandemia. Più preoccupati i residenti, che già da qualche settimana ricominciano a far fatica a salire a bordo dei mezzi pubblici, specie nei weekend, che ultimamente hanno portato diversa gente in città. «Si riuscirà a sopportare un'estate come quella degli anni precedenti, si chiedono, con una situazione già critica a bordo dei mezzi? A lanciare un appello è anche il sindacato Usb, Lavoro Privato. «Mancano marinai e pontonieri - dice il segretario Alberto Cancian - Ci auguriamo che da quell'avanzo di bilancio del Comune ci siano fondi per rinforzare l'azienda, sottoforma di nuove assunzioni, e rivedere le linee. La speranza è che non si ripetano le scene e gli errori della scorsa estate, siamo ancora a marzo». Code anche sulle strade che portano alle spiagge, tanta gente in attesa in auto per raggiungere le località balneari, con relative code anche in uscita, per i rientri.