Un nuova linea 14E Actv collegherà Quarto d’Altino al distretto sanitario di Favaro

Dal prossimo 8 Gennaio la nuova linea 14E di Actv collegherà Quarto d’Altino con il distretto sanitario di Favaro. Un nuovo servizio feriale (con transito per San Liberale e Dese) con due corse all’ora tra le 6.30 e le 18.30. Sempre in orario feriale, l’attuale linea urbana 9 verrà limitata a Favaro, via Altinia. La nuova linea 14E sarà anche un punto di riferimento intermodale per il territorio, inserendo lungo l’itinerario le stazioni ferroviarie di Quarto d’Altino e Venezia Porta Est.

Restano confermati l’attuale collegamento di linea 8AE tra Mestre centro e Marcon via Mogliano Veneto e la prosecuzione a San Liberale della linea 9 in orario festivo e nei giorni feriali antecedenti alle 6 del mattino e successive alle 19, nonché le corse “scolastiche”. Con la nuova linea 14E sarà possibile raggiungere, in interscambio da Quarto d’Altino e dal quadrante est della Città metropolitana, piazzale Roma, Mestre centro, stazione ferroviaria di Mestre, ospedale dell’Angelo e aeroporto Marco Polo di Venezia. Prosegue anche il percorso di integrazione modale e tariffario avviato da Avm con gli altri vettori di trasporto pubblico, Trenitalia e Atvo, in accordo con gli Enti locali e finalizzato a garantire servizi di mobilità accessibili e innovativi. La presentazione del nuovo servizio è avvenuta a Quarto alla presenza del sindaco Claudio Grosso, della vicesindaco della Città metropolitana Silvia Susanna, del direttore generale di Avm Giovanni Seno, dell’assessore alla Mobilità e trasporti del Comune di Venezia Renato Boraso e dell’assessore all’Urbanistica del Comune di Quarto d’Altino, Stefania Borga.

«L’annuncio è motivo di grande soddisfazione - ha detto Seno - in quanto dimostra come sia possibile mettere assieme ottimizzazione risorse e maggiori servizi. L’interscambio della nuova linea 14E a Favaro con 5 diverse linee con altrettante diverse destinazioni offre in chiave moderna di interscambio un ventaglio di opportunità di mobilità pubblica non perseguibile diversamente».

«Questo è un risultato atteso da tantissimi anni che oggi diventa realtà perché tempi sono divenuti maturi e finalmente abbiamo una linea di trasporto pubblico locale con una linea diretta che collega Quarto d'Altino con il distretto sanitario di Favaro Veneto che fornisce alcuni servizi sanitari che non sono compresi nel nostro distretto - sostiene il sindaco di Quarto d’Altino - Ciò ci permette di realizzare anche un altro risultato indiretto che è quello di coprire la fascia oraria di trasporto della mattina quando non ci sono treni che portano a Mestre e viceversa. Bisogna, però, essere chiari: qualora il numero di utenti sia basso, la linea verrà soppressa, perciò ci sarà una sperimentazione di un anno».

«La connessione tra i comuni della Città metropolitana è un obiettivo al quale lavoriamo da tempo – spiega il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro – Questa sinergia tra società partecipate e amministrazioni locali ci consente di dare una risposta concreta ai cittadini e facilitare un accesso come quello al distretto sanitario di Favaro oltre che favorire i pendolari che dai comuni limitrofi, e anche oltre, devono raggiungere il centro di Mestre per lavoro. Il sistema di trasporto locale si dimostra ancora una volta attento alle esigenze del territorio e in grado di calibrare i suoi servizi se alla base esistono collaborazione e visione da parte degli amministratori».

«Il collegamento con Quarto d’Altino e il territorio di prima cintura del quadrante est dell’area metropolitana veneziana - ha aggiunto Boraso - vede Favaro quale zona baricentrica di servizi essenziali e piattaforma di interscambio tra diverse linee del servizio di trasporto pubblico. Arricchiscono l’offerta di mobilità anche il collegamento ferroviario e le piste ciclabili che connettono i comuni della Città metropolitana di Venezia. Si tratta di un servizio sperimentale che abbiamo concordato tra Comune di Venezia, Comune di Quarto d’Altino e Città metropolitana di Venezia al fine di accogliere una giusta istanza del sindaco Grosso per chi a Quarto d’Altino abita, lavora e studia lungo la direttrice con Mestre».

«La sinergia e l’ampliamento delle connessioni tra i comuni della cintura metropolitana sono un valore aggiunto che questo nuovo servizio di trasporto pubblico dimostra ampiamente come traguardo possibile. Un esempio utile da sfruttare e che può servire anche per altri territori come modello su cui lavorare per il futuro», ha concluso Susanna.