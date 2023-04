Collisione tra vaporetto e taxi in Bacino di San Marco

Collisione tra un vaporetto e un taxi in Bacino di San Marco. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 24 aprile, all'altezza di San Zaccaria. Nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto, per prestare i primi soccorsi ed effettuare gli accertamenti del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Venezia e un mezzo della capitaneria di porto. Le indagini per determinare la dinamica del sinistro sono ancora in corso. Il mezzo dell'Actv, a seguito dello scontro, non avrebbe riportato alcun danno, a differenza del taxi, danneggiato sullo scafo.