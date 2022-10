Catamarano urta il Vespucci, incidente sfiorato all'Arsenale

Incidente sfiorato tra l'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare ormeggiata all'Arsenale per il Simposio, e un catamarano. È successo verso le 20.30. C'è stata una collisione fra le imbarcazioni, non pesante al punto da causare feriti o danneggiamenti alla nave, colpita a prua senza conseguenze.

Il catamarano, di proprietà di una compagnia privata che organizza tour in laguna, avrebbe invece subito danni alle vele per l'urto. Tutto si è verificato davanti a una folla di visitatori che attendevano di visitare la nave scuola. C'era infatti un'apertura straordinaria al pubblico fino alle 23 giovedì sera. Vista la mole di persone lungo tutta la Riva, è probabile che in tanti abbiano assistito all'incidente sfiorato all'altezza del Museo navale dell'Arsenale di Venezia. In base ai primi controlli dell'equipaggio del Vespucci non ci sarebbero danneggiamenti. Anche la Capitaneria di porto ha compiuto un sopralluogo sul posto.