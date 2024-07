Colpito da un bancale di sacchi di terriccio, operaio ferito

Un bancale carico di sacchi di terra lo ha colpito, in fase di movimentazione, e un operaio 64enne dell'ecocentro Veritas di Mellaredo di Pianiga in via Po, è rimasto ferito. L'incidente risale alle 14 circa di oggi, mercoledì 3 luglio, quando è partito l'allarme al Suem e i medici sono arrivati per il soccorso. L'allertata era scattata per un ferimento in codice rosso, in base alle prime informazioni raccolte dal 118; quando l'ambulanza è arrivata in via Po ha accertato che l'uomo era rimasto ferito per lo schiacciamento alla gamba destra, ma non era in pericolo di vita. R.C. operaio di Pianiga, è stato imberallato e portato al Pronto soccorso dove a seguito degli accertamenti è stato dimesso. Verso le 15.20 l'ecocentro ha riaperto l'ingresso e si è smaltita la piccola coda di utenti rimasti in attesa per il tempo necessario allo Spisal dell'Usl 3 di compiere gli accertamenti.

Negli ultimi dieci giorni a Venezia ci sono stati due incidenti al lavoro, che hanno fatto tornare alta l'attenzione sulle morti bianche nel territorio. Il 24 giugno, nel tardo pomeriggio, il 34enne Islam Miah, coibentatore bengalese della ditta Sait in appalto alla Fincantieri, è caduto da un trabattello mentre lavorava su una nave e ha battuto la testa, morendo il giorno dopo. Venerdì 28 giugno nel cantiere della ditta Boscolo Bielo a Santa Marta, dopo un calcio tirato a una porta a vetri, che gli ha procurato un'emorragia mortale, ha perso la vita il 21enne Marco Salvagno di Chioggia.

Nel pomeriggio il prefetto Darco Pellos ha riconvocato a Ca' Corner il tavolo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. «Abbiamo sottolineato l’esigenza che tutte le componenti richiedano, insieme a Regione e governo, un potenziamento degli organici di tutte le strutture - commenta Daniele Giordano, segretario generale della Cgil Venezia - Senza risorse umane, senza personale, l’attività di prevenzione e sanzionatoria non può essere svolta: lo dimostra anche il caso d'infortunio di mercoledì, su cui andranno accertate le responsabilità, ma che conferma la necessità di alzare la guardia, rafforzare la formazione e il ruolo delle parti sociali».

«Mentre eravamo al tavolo dell'osservatorio sulla sicurezza in prefettura siamo stati informati di un incidente sul lavoro - le parole di Roberto Toigo, segretario generale della Uil del Veneto - Ora aspettiamo di avere più informazioni su quanto è accaduto, ma c'è rabbia di fronte a una situazione, quella degli infortuni, che non ha mai fine». Una ricognizione dei dati sugli infortuni sul lavoro, per una analisi dettagliata del fenomeno, e la definizione di precisi ambiti di intervento, per rendere pienamente operativa l’attività dell’osservatorio, sono state le iniziative coordinate dalla prefettura.

«Facciamo tavoli di confronto con le istituzioni, ma gli incidenti non si fermano. Lavoriamo sulla sensibilizzazione di lavoratori e datori. Promuoviamo la formazione. Se qualcuno ha una ricetta migliore ce lo dica. Anche se queste notizie ci fanno sentire impotenti, noi ve lo promettiamo: non abbassiamo la guardia e continueremo la lotta per un lavoro più sicuro», prosegue Toigo. Il programma di lavoro a Ca' Corner sarà definito nel corso della prossima riunione, programmata per fine mese. «Siamo convinti - aggiunge Giordano - che il ruolo di regia che la prefettura ha assunto possa essere molto utile per raggiungere obiettivi importanti, e contribuire a cambiare i dati drammatici del nostro territorio che oggi è in cima alle classifiche per morti e infortuni sul lavoro».