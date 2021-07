Ladri in gelateria a Spinea, fuga con i soldi

Colpo a segno durante la notte a Spinea. I malviventi (ma l'autore potrebbe essere anche un ladro solitario) hanno fatto visita tra giovedì e venerdì alla gelateria Il Gelatiere, al civico 163 di via Roma, in pieno centro.

Dopo essere entrati all'interno del locale e aver rovistato in giro hanno arraffato l'incasso e se ne sono andati indisturbati. Il bottino sarebbe piuttosto consistente: circa 1500 euro in contanti. Una brutta sorpresa per i proprietari, che hanno scoperto l'ammanco solo nelle ore successive e non hanno potuto fare altro che avvertire i carabinieri.

I militari del Nucleo operativo sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione e hanno effettuato tutti i rilievi del caso, dando il via alle indagini che cercheranno di identificare i responsabili del furto. Un aiuto potrebbe arrivare dall'analisi dei filmati di eventuali telecamere nei dintorni. Gli intrusi, secondo quanto emerso, non hanno scassinato la porta d'ingresso: sarebbero entrati da una finestrella basculante che era stata lasciata aperta.