«Mentre camminavo per strada un ragazzo mi ha volutamente tossito in faccia»

Riportiamo la segnalazione di una nostra lettrice, una signora di 70 anni residente a Mestre: «Da via Olivi stavo dirigendomi verso Corso del Popolo. Erano le 18.15 circa (di giovedì 22 ottobre, ndr). In via Costa, quasi all'incrocio con via Ca' Sarvognan, mentre cammino dalla parte della recinzione del giardinetto, incrocio due ragazzi con la mascherina che andavano in senso inverso al mio.

Continuo normalmente per la mia strada quando il ragazzo che mi passa vicino, volutamente, mi tossisce in faccia. Ho potuto notare la sua carnagione nera. Poi hanno riso, al che mi sono girata e ho gridato: "Sei molto furbo vero!". Informo perché possiate avvertire le persone affinché mettano molta attenzione in questo particolare momento». La signora non ha sporto denuncia.