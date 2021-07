Pochi giorni al Redentore, a breve la prenotazione online

La festa del Redentore si "concretizza" con l'inizio, lunedì 12 luglio, dei lavori di allestimento del ponte votivo tra le Zattere e la Giudecca, uno dei simboli della ricorrenza. Sarà proprio l'apertura del ponte votivo, in programma venerdì 16 luglio alle 21, a sancire l'inizio dei festeggiamenti che avranno poi il loro culmine con lo spettacolo pirotecnico di sabato sera nel bacino di San Marco.

Ingresso su prenotazione

A proposito di fuochi, sarà messo online nelle prossime ore il portale predisposto dal Comune e da Vela per la prenotazione dell'accesso allo spettacolo: modalità obbligatoria per chiunque voglia assistere alla "notte famosissima" sia dalle rive di San Marco, Schiavoni, Zattere-Salute e Giudecca, sia per chi arriverà in barca. Gli spettatori dovranno essere muniti di green pass, ovvero essere vaccinati contro il Covid-19, oppure esserne guariti, oppure aver effettuato un tampone con risultato negativo nelle 48 ore precedenti. Dorebbe anche essere stabilito un numero massimo di accessi: l'anno scorso era di circa 20mila persone, anche se alla fine l'evento fu annullato.

Sicurezza

L'organizzazione prevede l'allestimento di transenne che serviranno a delimitare i percorsi e le aree dedicate al pubblico. E poi, come da prassi, ci saranno i controlli delle forze dell'ordine e della polizia locale, incaricati di garantire che tutto si svolga in ordine. Tutte misure per evitare che la festa, una delle più amate dai veneziani, favorisca occasioni di diffusione del virus.

Domenica

Sono in programma domeniaca 18 luglio, invece, le regate del Redentore in canale della Giudecca: alle ore 16 la regata dei giovanissimi, alle 16.45 la regata su pupparini a due remi, alle 17.30 la regata su gondole. Infine, alle 19, nella chiesa del Redentore si svolgerà la Messa votiva.