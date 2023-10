Una strada o un parco per don Armando, Faccini: «Tanti chiedono al più presto l'intitolazione»

Niente di fatto in commissione mercoledì. Maria Laura Faccini, presidente del Comitato Progetto Comune, a nome di 27 realtà associave e 595 cittadini ha presentato quattro proposte di luoghi a Mestre da intitolazione a don Armando Trevisiol, il parroco da poco scomparso, ma nessuna è stata accolta dall’amministrazione.

«È stato detto che cambiare l'attuale intitolazione provocherebbe disagi a residenti e attività - argomenta Faccini - ma si tenga presente che in rotonda Garibaldi e nell’area antistante il cimitero di Mestre (due delle quattro opzioni presentate) ci sono pochissime unità abitative e commerciali. È stata cassata anche la semplice proposta di aggiungere la frase “in ricordo di don Armando Trevisiol” nei tre cartelli stradali che indicano piazza Carpenedo, sostendendo che ciò porterebbe confusione». Il Comitato, prima di arrivare con la proposta in commissione si era impegnato con passione per realizzare il desiderio di tanti a Mestre: quello di dare un segno tangibile dell'opera compiuta dal sacerdote in città.

«Tra le motivazioni del respingimento delle proposte c'è quella del mancato decorso dei dieci anni dalla morte della persona a cui dedicare l’intitolazione di strade, parchi o altri luoghi della città - continua la presidente del Comitato Progetto Comune - A questo proposito osserviamo che risultano varie eccezioni. A febbraio 2019 è stata intitolata una via a Tina Anselmi scomparsa nel 2016 e nel 2017 è stato intitolato un ponte a Valeria Solesin morta tragicamente a Parigi nel 2015. Non ha quindi sussistenza il diniego riferito al periodo temporale. Le proposte di centinaia di persone e 27 associazioni mestrine - dice Faccini - sono state morficate senza che sia stata data una sola alternativa. Sembra dunque che l’Amministrazione intenda avocare a sè tempi, luoghi, modalità e termini per un'iniziativa civica in ricordo di don Armando Trevisiol». Iniziativa che in molti vorrebbero vedere realizzata in luogo degno, centrale, significativo e in tempi brevi, ha ricordato la presidente Faccini, considerata anche la matura età della gran parte di queste persone.