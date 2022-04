No grandi navi agli approdi temporanei: «Insensata commistione tra commercio e crociere»

Le barche dei No grandi navi sabato mattina lungo il Vittorio Emanule e lungo il canale dei Petroli per dire "No" alle navi da crociera in laguna e "Marghera è laguna". Viaggio da San Trovaso ai terminal provvisori di Porto Marghera dove accanto ai container è ormeggiata la Msc Sinfonia. «Abbiamo voluto toccare con mano l'assurdità di questa soluzione temporanea che stanno proponendo - ha commentato Tommaso Cacciari del comitato - Abbiamo visto quanto sia piccolo il canale dei Petroli e quindi pericoloso per la navigazione. La commistione insensata tra commerciale e crocieristico rischia di uccidere qualunque tipo di alternativa industriale e manifatturiera del territorio».

«Le imbarcazioni che hanno navigato fino agli approdi "temporanei" a Porto Marghera hanno visto da vicino cosa significa fare passare da lì le navi da crociera. I grossi investimenti prospettati per la costruzione delle banchine in canale nord sponda nord lasciano presagire una soluzione tutt'altro che temporanea: eppure anche in questi giorni abbiamo visto gli enormi problemi e disagi che l'attracco a Porto Marghera implica», scrive il comitato in Facebook.