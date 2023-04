Pasqua a Venezia e sulle spiagge, migliaia di turisti: il prefetto potenzia la sicurezza

Sale l'attenzione sul versante della sicurezza in vista delle presenze turistiche e degli spostamenti delle vacanze di Pasqua: migliaia gli arrivi previsti in centro storico e sul litorale. Per questo la città di Venezia ricalibra il proprio dispositivo interforze e lo rafforza in tutta la provincia: è l'ordine del giorno attorno al quale martedì pomeriggio il prefetto Michele Di Bari ha convocato il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. È pronto un potenziamento dei controlli lungo le arterie principali e una intensificazione della presenza delle forze di polizia nelle maggiori località turistiche, sia in laguna che sulle spiagge, con una pianificazione di servizi straordinari per la sicurezza sulle strade. Ogni Corpo sarà in campo: dalla polizia locale alla stradale.

Nel corso del Comitato sono state date disposizioni per aumentare i controlli nelle aree della stazione di Mestre e di Venezia e in altre stazioni minori, per contrastare la criminalità, i furti e i borseggi, oltre allo spaccio. Difatti lunedì pomeriggio la finanza in abiti borghesi ha controllato e poi fermato un nordafricano di 22 anni ai Giardini Papadopoli a piazzale Roma. Aveva 84 dosi di cocaina con sé, all'incirca 40 grammi, più altre di hashish. Droga nascosta ovunque: sulla tasca del giubbotto, nelle maniche e sui risvolti del pantaloni. Fermato, ha trascorso la notte in cella e martedì mattina ha avuto la convalida per direttissima.

Sempre in zona ponte delle Guglie-fondamenta degli Ormesini, lo scorso weekend un tunisino che una pattuglia della guardia di finanza voleva sottoporre a controllo è fuggito e si è gettato in un canale. Per quanto riguarda via Piave, a seguito del sopralluogo fatto nei giorni scorsi dal prefetto Di Bari, insieme al questore Masciopinto e al comandante provinciale del'Arma, Nicola Conforti, dopo il confronto con i residenti e gli esercenti del quartiere, sono stati ricalibrati i servizi. Infatti andranno avanti in maniera ancora più intensa e in modo congiunto fra carabinieri, polizia di Stato, polizia locale, e guardia di finanza, e il dispositivo verrà rinforzato da contingenti messi a disposizione di volta in volta dal ministero dell'Interno. Ieri è stato fatto anche un approfondimento sui servizi da dedicare in vista della tappa di Caorle del 106esimo Giro d'Italia del 24 maggio.