Mala movida, sicurezza e controlli in vista dell'estate. Il Cosp di martedì

Movida molesta, sicurezza e contrasto all'abusivismo, in vista della bella stagione, di chi offre intrattenimento specie serale e notturno. Sono i temi al centro della riunione del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, presieduta martedì mattina dal prefetto Darco Pellos. Sulla prevenzione e la programmazione delle misure a tutela dei cittadini e dei turisti si sono concentrati i lavori che hanno visto all'opera il questore Gaetano Bonaccorso, che ha il coordinamento tecnico di tutte le forze di polizia, il comandante provinciale dei carabinieri Nicola Conforti, il comandante provinciale della guardia di finanza Giovanni Salerno e il Comune di Venezia con il direttore Morris Ceron e il comandante della polizia locale Marco Agostini.

Alla riunione del Comitato hanno preso parte il sindaco di Chioggia Mauro Armelao, il vicesindaco del Comune di Cavallino Treporti Francesco Monica, il vicesindaco del Comune di San Michele al Tagliamento Pier Luigi Grosseto, l’assessore del Comune di Caorle Mattia Munerotto e l’assessore del Comune di Jesolo Luca Zanocco.

Per contrastare la mala movida è stata condivisa una strategia di prevenzione con il concorso delle polizie locali, nei servizi di controllo del territorio. Il Comitato, per quanto riguarda l'ambito lagunare, ha anche affrontato il monitoraggio della navigazione da diporto, di competenza dell’autorità marittima, stabilendo che anche quest’anno per non ripetere le ispezioni alle imbarcazioni sarà adottato il “bollino blu” adesivo, rilasciato anche alle barche a uso commerciale. I natanti che risulteranno in regola dopo i check fatti sia in porto che durante la navigazione dal personale della guardia costiera, della guardia di finanza o polizia di Stato, lo riceveranno e potranno esporlo.

Per la questione dell’abusivismo commerciale, soprattutto sulle spiagge, il Comitato ha deciso di puntare sulla sensibilizzazione dei potenziali acquirenti, per promuovere la cultura della legalità e affinché si sviluppi la consapevolezza che favorire il commercio illegale crea un danno per l’economia. Alla riunione erano presenti Filippo Marini, comandante della Capitaneria di Porto e Paolo Muneretto, in rappresentanza del comando veneziano dei vigili del fuoco. Prima della fine del Cosp sono state definite le strategie di intervento a tutela della sicurezza pubblica in linea con gli anni precedenti, attraverso un piano straordinario di controllo del territorio.