Comitatone, Zaia: «Zero risposte su Vtp». Bettin: «No gigantismo navale»

«Un Comitatone abbastanza animato». Il commento del presidente della Regione del Veneto Luca Zaia arriva all'indomani del tavolo con i ministri del governo, il sottosegreatario alla presidenza della Repubblica Andrea Martella, il sottosegretario al ministero dell'Economia e Finanze Pier Paolo Baretta, il commissario del porto e provveditore Cinzia Zincone, il commissario del Consorzio Venezia Nuova Elisabetta Spitz, i sindaci dei Comuni del Veneziano e la Regione. Grandi navi, legge speciale, Autorità della laguna. Cruciali le questioni in discussione per un intero pomeriggio, «e non sono mancati i momenti di tensione», ha detto Zaia come prima di lui il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

«Ho tenuto la posizione in accordo con il Comune, del comitatone del 2017, per l'utilizzo del canale dei Petroli per le crociere più grandi che poi vanno a Porto Marghera, canale nord, lato nord, e le piccole che dovrebbero invece transitare attraverso il canale Vittorio Emanuele, che deve essere manutentato ma esiste già, arrivando in Marittima - ha continuato a commentare Zaia -. Da parte del governo c'è questa linea rispettosa dell'indirizzo Unesco per una soluzione offshore. Ci siamo lasciati con un nulla di fatto. Per noi la questione aperta è anche quella del terminal Vtp: lì c'è la Regione che ha fatto entrare le navi da crociera e c'è la necessità che venga prorogata la concessione. Abbiamo chiesto il rifinanziamento della legge speciale, 150 milioni all'anno per 10 anni per le opere da fare. Ad oggi non siamo riusciti ad avere risposta sulle concessioni, sulla viabilità acquea e anche sulle risorse per le opere. Per noi la soluzione offshore lascia aperte tante questioni e abbiamo continuato a sostenere la soluzione Marghera, quella emersa nel Comitatone del 2017, sostenuta dall'allora ministro Graziano Delrio».

«Dal governo enormi bugie - tuona Alex Bazzaro, consigliere comunale e deputato veneziano della Lega - in legge bilancio nemmeno 1 euro per la salvaguardia della laguna. Ma quali 100 milioni destinati nel 2020 a Venezia? Il denaro annunciato con proclami dallo stesso ministro dei Trasporti Paola De Micheli e dal Comitatone a guida romana, in verità sono risorse che furono destinate in precedenza ovvero: 60 milioni si riferiscono al 2019 e 40 al 2017 ultima rata. Quindi non solo il Parlamento destina briciole che Venezia dovrà dividere con altri Comuni ma i soldi annunciati nulla hanno a che fare con nuove risorse. Da Roma quindi l’ennesima bufala a danno della nostra città, dopo che la maggioranza ha bocciato il mio emendamento con cui chiedevo il rifinanziamento della legge speciale con 150 milioni di euro all’anno (300 milioni in due anni). Questo, purtroppo, è il risultato temuto e previsto, della gestione romana a scapito di una gestione oculata e autonoma delle risorse per la tutela del territorio veneziano».

«Due paiono essere le note rilevanti - afferma il consigliere comunale Gianfranco Bettin -. Aumentano le risorse per la città, anche se altri sforzi ancora saranno necessari per affrontarne adeguatamente le esigenze. La scelta strategica di collocare le grandi navi fuori dalla laguna, e di comparare tutti i progetti che vanno in questa direzione, viene finalmente per la prima volta assunta, anche se si apre una fase di transizione che contempla l’uso di approdi provvisori a Marghera che contiene molti rischi e che potrebbe allungare la transizione indefinitamente. Occorre dunque sottoporre rigorosamente questa fase transitoria a tutte le valutazioni preliminari (impatto ambientale, pericolosità del contesto con la commistione di attività industriali e commerciali e quelle crocieristiche, evitare nuovi scavi). Resta, tuttavia, la novità importante: si comincia a considerare il gigantismo navale incompatibile con l’ecosistema lagunare. Ci sono i mezzi per conservare nell’ambito veneziano funzioni importanti, come quelle portuali e anche croceristiche, ma quelle incompatibili vanno collocate al di fuori del bacino lagunare».