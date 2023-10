Cerimonia al Cippo del Milite ignoto veneziano

Domenica mattina, 29 ottobre, al Parco delle Rimembranze di Venezia, che quest’anno festeggia cento anni di vita, c'è stata la cerimonia commemorativa al Cippo del Milite Ignoto veneziano. Per l’Amministrazione comunale vi ha preso parte l’assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce.

«Oggi sono qui per commemorare questo Cippo, che dimostra il sacrificio e l’eroismo del Milite Ignoto veneziano - ha dichiarato l'assessore - un simbolo dell’immensa dedizione e coraggio dimostrati da coloro che hanno servito la nostra nazione con onore. In questa occasione solenne ci uniamo per onorare la memoria di coloro che hanno dato il massimo nella difesa della nostra Patria, le loro storie rimarranno incise nei nostri cuori e nelle nostre menti per sempre. Voglio ricordare anche le famiglie che hanno condiviso il peso del sacrificio. Grazie a tutti voi per essere qui oggi ad onorare il Milite Ignoto veneziano, e a tutti coloro che hanno dato tutto il bene della nostra nazione. Che la loro memoria continui a illuminare il nostro cammino e a guidarci verso un futuro di pace e serenità».

L’evento, promosso dall’Associazione storica cimeetrincee (ASCeT) e dall’Associazione nazionale Alpini sezione di Venezia, ha visto dapprima l’adunata davanti alla Scuola Navale Morosini, da dove è partita la sfilata che ha raggiunto il parco, e successivamente l'alzabandiera. Dopo questo momento, è stata deposta una corona d’alloro al Cippo del Milite Ignoto veneziano. A prendere parte alla celebrazione autorità civili e militari, rappresentanti delle associazioni promotrici dell'evento, cittadini e studenti della Scuola Navale Morosini.