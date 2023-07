Bosco dello Sport, Brugnaro: «Lo dedico ai bambini» | VIDEO

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, commenta il finanziamento governativo del valore di 93,5 milioni di euro per la realizzazione del Bosco dello Sport a Tessera: «Questa è davvero una giornata felice e radiosa per me e la città di Venezia - ha detto -. Per chi da trent'anni aspetta delle grandi strutture sportive. Abbiamo difeso un'idea di futuro. Grazie al Governo e ai ministri. La soddisfazione è grande, lo dedico ai bambini».