A Ca' Farsetti l'addio all'avvocato Chiaia: «Un esempio da seguire»

Si è tenuta questa mattina, a Ca' Farsetti, la cerimonia di commiato di Giuseppe Roberto Chiaia, direttore dell’area coordinamento legale e istituzionale del Comune di Venezia, scomparso improvvisamente lo scorso 11 marzo.

A prendere la parola, per dare l'ultimo saluto a Giuseppe, davanti ad una sala gremita di amici e colleghi la compagna Lucia, la figlia Anita, la sorella Fiammetta e gli amici Matteo Bellomo, Marco Bevilacqua, Marco Vassallo, Andrea Vitturi e Simone Agrondi. «Quando ho conosciuto Giuseppe, ho subito visto in lui una persona umile e onesta - le parole del sindaco Luigi Brugnaro -. La sua assenza sarà profondamente sentita da tutti, anche dai cittadini che non hanno avuto il privilegio di conoscerlo personalmente, e questo perché ha dato tantissimo alla città di Venezia, donando il suo impegno senza riserve di fronte alle grandi sfide che negli ultimi anni hanno interessato la nostra città. Lo ricorderemo ogni giorno come esempio da seguire. Ciao Giuseppe». Nato il 21 dicembre 1965, padovano di origine, Chiaia era laureato in giurisprudenza con Master in europrogettazione ed è stato dirigente della Provincia di Venezia, oltre che comandante della polizia provinciale e consigliere di amministrazione di Apv Investimenti. Attualmente, oltre all’incarico di direttore in Comune, era componente del comitato di gestione dell'autorità di sistema portuale del Mmare Adriatico settentrionale.

