Commissariato di Chioggia, il Sap: «Progetto fermo». Armelao: «A parlare saranno i fatti»

«Ormai abituati ai proclami e alle promesse, vogliamo capire che fine ha fatto il progetto del nuovo Commissariato di Chioggia». A gamba tesa Giorgio Pavan, segretario provinciale del Sindacato autonomo di polizia (Sap), torna sul piano della nuova sede di polizia nella città clodiense e snocciola le cifre. «Cinque milioni e mezzo sono dedicati ai lavori per la struttura - continua il sindacalista - Da interlocuzioni avute, sembra che il problema dell'allungarsi dei tempi per il passaggio del Commissariato di Chioggia nella sede dell’ex tribunale (viale Stazione) siano dovuti agli uffici tecnici del Comune che continuano a mettere sul tavolo documenti e regolamenti che di fatto non permettono l’avvio dei lavori. Ma allora, il nuovo Commissariato di polizia a Chioggia rimane un miraggio?». Il sindaco Mauro Armelao replica così: «A parlare saranno i fatti». E per il momento, spiega, è tutto.

«Da due anni a guidare il Comune è Armelao, un poliziotto in aspettativa - prosegue Pavan - Ci chiediamo se questa situazione sia di aiuto per cambiare la penosa e inadeguata struttura dove quotidianamente prestano servizio colleghe e colleghi e a cui si rivolgono i cittadini. E poi, se quasi tutti gli uffici coinvolti sono pronti per la firma, come mai solo ora si evidenzia un problema senza prospettare possibili soluzioni? Cercheremo spiegazioni agli uffici competenti, sia per i colleghi da troppo tempo in servizio in una struttura fatiscente, che per la popolazione costretta a far riferimento a una sede che sembra tutto fuorché uno stabile adeguato ad accogliere uffici di polizia».