Chioggia, cittadella della giustizia al demanio: verso il nuovo Commissariato

Nuovo passo verso la realizzazione del Commissariato di polizia a Chioggia. Oggi, giovedì 30 novembre, il Comune ha firmato il rogito per il trasferimento al Demanio dell’ex cittadella della giustizia. Quindi ci sarà la consegna per uso governativo dell’immobile al ministero dell’Interno.

Il complesso immobiliare è stato ceduto a titolo gratuito per 99 anni allo Stato per essere destinato a ospitare il Commissariato. Prende il via la fase attuativa del protocollo d’intesa firmato nel 2022 tra l’Agenzia del Demanio, il Comune di Chioggia, il ministero dell’Interno e quello della Giustizia, che prevede la il trasferimento delle funzioni pubbliche all’interno dell’area.

Grande soddisfazione del prefetto di Venezia, Michele di Bari che ha sottolineato il passaggio fondamentale dell’iter verso la realizzazione del Commissariato, presidio strategico per la provincia di Venezia e che servirà, per le pratiche amministrative, anche la zona della Riviera del Brenta.

Il sindaco di Chioggia Mauro Armelao ha ringraziato il prefetto che già in occasione della sua prima visita a Chioggia aveva assunto l'impegno di seguire personalmente l’intera vicenda e accelerare le procedure per la realizzazione della nuova sede della polizia di Stato.

«Dopo tutti questi anni questo risultato darà finalmente dignità ai poliziotti che quotidianamente sono impegnati nella tutela della sicurezza pubblica - commenta Armelao - E anche la città di Chioggia avrà un Commissariato adeguato alle esigenze della popolazione, collocato in una posizione strategica, servito anche dal trasporto pubblico locale ed extraurbano».

Il ministero dell’Interno finanzierà i lavori di ristrutturazione del nuovo Commissariato per circa 3,5 milioni di euro e il Demanio i lavori di adeguamento e miglioramento sismico per circa 2 milioni di euro, con il ruolo di stazione appaltante. L’opera consentirà di liberare l’attuale sede del Commissariato, immobile di proprietà Fip (Fondo Immobili Pubblici) e risparmiare oltre 150 mila euro annui di canoni di affitto. Si tratta di un’iniziativa di rigenerazione urbana che porterà importanti benefici per la collettività, spiega il Comune, garantendo un maggior presidio per la sicurezza pubblica e consistenti risparmi per lo Stato. L’operazione consentirà di dare una risposta concreta alle esigenze logistiche delle forze di polizia e una nuova vita a un immobile ormai in disuso, senza ulteriore consumo di suolo.