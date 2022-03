«Servono più corse Actv in vista dell'estate», ma c'è già un -35% di vendite dei biglietti

Non sono bastate le centinaia di migliaia di presenze del Carnevale di Venezia ad aggiustare il bilancio dell'azienda Avm Actv. Nemmeno le code agli imbarcaderi degli ultimi fine settimana hanno aggiustato i conti della partecipata, visto che l'assessore Michele Zuin in quarta commissione oggi ha parlato di un meno 35% di incassi da titoli di viaggio, nei mesi di gennaio e febbraio 2022, rispetto allo stesso periodo del 2019. L'opposizione ha chiesto una commissione urgente sul piano delle corse, in vista della Pasqua e della stagione estiva. «Già non si riesce a salire sulle circolari - ha commentato la consigliera Cecilia Tonon (Venezia è tua) - mi è capitato domenica e avevo già chiesto si valutasse l'imbarco prioritario per i residenti». «Inconvenienti che succedono in tutte le città - replica Zuin - Nelle condizioni in cui ci troviamo, se salta un battello si prende quello dopo. È finito il tempo in cui il turismo pagava tutto».

Al centro del dibattito nella commissione presieduta dalla presidente Deborah Onisto, le interrogazioni presentate in pandemia dal consigliere dem Alessandro Baglioni e dalla capogruppo Monica Sambo. «Chiediamo di avviare un tavolo al più presto, perché i problemi del trasporto pubblico sono ancora tanti e chiedono risposte immediate: corse sovraffollate, collegamenti carenti con alcune zone della terraferma e con le isole (e alla sera non ci può ancora essere solo un mezzo ogni 30 minuti per la Giudecca), lunghe code sui mezzi per Murano e Burano durante i fine settimana - dice Baglioni - Abbiamo chiesto un potenziamento dei servizi, sia in laguna che in terraferma, e una miglior informazione all'utenza sia alle fermate che via Telegram».

«La vostra percezione di ritorno del turismo è totalmente diversa dall'effettivo incasso che l'azienda del trasporto pubblico ha in termini di vendite dei biglietti - argomenta l'assessore - Siamo a fare i conti con 150-180 milioni in meno di introiti da parte di Avm Actv in due anni. Ora valuteremo con l'orario estivo se ci sarà la riattivazione della linea 2, e vedremo anche se attivare più corse a Ca'Rezzonico», commenta sull'interrogazione della capogruppo dem Monica Sambo a proposito dell'alternanza delle corse fra Ca'Rezzonico e San Samuele. Una condizione che doveva essere temporanea, per la manutenzione del pontile di Sant'Angelo, ma che di fatto è rimasta inalterata da un anno a questa parte, tanto che l'associazione Dove, rappresentata da Giovanni Leone, ha raccolto 923 firme contro la «riduzione del servizio e i disagi per i residenti di Dorsoduro».

«Apprendiamo dalla stampa dello studio dell'advisor Kpmg che ha parlato di una possibile rimodulazione delle tariffe Avm e di una riduzione dei servizi. La relazione presentata ai vertici aziendali andava discussa in commissione», secondo il consigliere Marco Gasparinetti (T&A). «Nessuna ipotesi è stata presa in considerazione, i dati sono quelli di novembre 2021 e non sarà l'advisor a ridisegnare il servizio - replica Zuin - Appena ci saranno numeri precisi li presenteremo». Entro l'estate si dovranno trovare le compatibilità economico-finanziarie per l'affidamento in house. «Chi parla di privatizzazione è fuori strada», conclude Zuin. Il consigliere con delega alle isole, Alessandro Scarpa Marta, ha chiesto una programmazione delle manutenzioni dei ferry boat per non rischiare di mettere l'utenza di Pellestrina e Lido in difficoltà, come accaduto l'anno scorso, quando nello stesso giorno c'erano 3 ferry in riparazone.