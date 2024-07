Ex ospedale al Mare, Gotthardt è ora il nuovo proprietario dell’area

È stata completata l’acquisizione dell’ex ospedale al Mare al Lido. Con il progetto "Mare", il fondatore Frank Gotthardt è ufficialmente il nuovo proprietario dell’area storica struttura sanitaria dedicata al trattamento della tubercolosi infantile e di altre malattie, chiusa dal 2003. La firma del contratto è avvenuta oggi, martedì 16 luglio, al termine delle verifiche preliminari per l'acquisizione immobiliare. In seguito all'accettazione dell'offerta vincolante per l’acquisto da Cassa depositit e prestiti avvenuta lo scorso anno, questo progetto mira a dar vita a un Health technopark, un ecosistema tecnologico dedicato a ricerca, implementazione e promozione di applicazioni innovative e intelligenza artificiale (AI) nel settore medico.

Il nuovo centro ospiterà oltre 900 scienziati provenienti da tutto il mondo e sarà dotato di strutture residenziali per più di 600 persone, promuovendo così un ambiente di lavoro e ricerca altamente qualificato e interconnesso. «La nostra visione è chiara: nessuno dovrebbe soffrire o morire perché non si è riusciti a ricavare le informazioni essenziali dai dati medici esistenti. Oggi questa visione di migliorare la salute globale attraverso l’intelligenza artificiale compie un importante passo in avanti - esordisce Frank Gotthardt, fondatore di "Mare" e CompuGroup Medical -. Con la creazione del campus a Venezia, lo spirito inventivo del passato si fonde con la creatività sconfinata del futuro, tracciando nuovi percorsi e colmando il divario tra tradizione ed eccellenza tecnologica. Siamo molto grati sia al Comune e alla Regioneper il supporto. Insieme iniziamo a creare un nuovo ecosistema a Venezia con l'obiettivo di curare le persone qui e in tutto il mondo».

Il 10 giugno scorso l’iniziativa è stata consolidata attraverso un protocollo d'intesa sancito con l'Università Ca' Foscari di Venezia. Questa collaborazione promuoverà un ambiente in cui ricercatori e ricercatrici, studenti e studentesse, startup e aziende affermate potranno lavorare insieme per creare soluzioni pionieristiche che porteranno benefici alle persone a Venezia, in Italia e in tutto il mondo.

Mare non solo rappresenta un avanzamento significativo nel campo della sanità digitale, ma anche un'importante opportunità economica per il Lido di Venezia, creando nuovi posti di lavoro e rafforzando l'economia locale, afferma la società. La prima parte del complesso edilizio dovrebbe essere completata entro il 2027, con strutture che includono ristoranti, un centro fitness, un asilo nido e il restauro del Teatro Marinoni e della chiesa dell'ospedale al Mare, rendendo questi spazi storici accessibili al pubblico.