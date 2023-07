Palazzo Rio Novo diventa sede universitaria: firmata la compravendita

Si concretizza, con l'atto notarile firmato lunedì 31 luglio, l'acquisto di Palazzo Rio Novo da parte dell'università Ca' Foscari. L'ateneo entra così in possesso dell'edificio che fino a oggi è stato sede della Fondazione di Venezia, la quale traslocherà a Palazzo Flangini, sul canal Grande.

A Rio Novo, l'università ha programmato dei lavori di adeguamento che partiranno in autunno e che dovrebbero concludersi all'inizio del 2025: gli ambienti del palazzo, che entra a far parte del polo Malcanton Marcorà, saranno destinati principalmente alle attività dell’area umanistica e di ricerca interdisciplinare. Un ulteriore, importante sviluppo della presenza dell'ateneo in un quadrante della città già fortemente connotato da attività universitarie.

L’immobile è stato acquistato per una cifra di poco inferiore ai 16 milioni di euro, sulla base della perizia dell’Agenzia del demanio. Per la Fondazione di Venezia l’importo rappresenta il valore dell’immobile iscritto a bilancio, con l’esclusione dunque di qualsiasi implicazione speculativa. Come detto, la Fondazione manterrà la sua presenza nel centro storico trasferendosi in una porzione di Palazzo Flangini, acquistata con un investimento di 4,7 milioni di euro. Qui sono già stati avviati i lavori di sistemazione, in particolare per il restauro dell’ingresso monumentale e del piano nobile. La sede dovrebbe essere operativa a inizio 2024.

«Si conclude un passaggio di grande valore - commenta Michele Bugliesi, presidente della Fondazione di Venezia - tra due istituzioni che condividono visione e obiettivi in ambito culturale e formativo. È con grande piacere che salutiamo l’ingresso di Ca’ Foscari in questi spazi, orgogliosi che potranno essere valorizzati contribuendo alla crescita delle attività accademiche di ricerca e didattica. Per la Fondazione, la cessione consolida il percorso virtuoso di riassetto dei propri attivi patrimoniali finalizzato a una maggiore redditività e ad una accresciuta incisività della propria presenza in città».

Tiziana Lippiello, rettrice di Ca' Foscari, sottolinea che con questa operazione l'ateneo «rafforza il polo umanistico, data la prossimità al Malcanton-Marcorà che si trova nelle immediate vicinanze; l’edificio ci consentirà infatti di ampliare gli spazi, potenziando le attività di ricerca e di studio. Dopo la recente apertura del cantiere a San Basilio, dove la Tesa 4 accoglierà oltre 1100 posti aula, e con l’avvio dei lavori a Rio Novo, cresce l’investimento di Ca’ Foscari a Venezia per offrire nuovi servizi alla propria comunità».