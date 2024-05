Il Comune approva il progetto di restauro dell'ospedale di Venezia

Il Consiglio comunale di Venezia approva all'unanimità il progetto definitivo di restauro dell’ospedale civile di Venezia con un nuovo polo tecnologico e rifacimento delle reti esterne. In particolare il provvedimento autorizza la variante urbanistica che permette la demolizione di due piccoli capannoni novecenteschi (privi di valore da tutelare), delimitanti la calle lungo la quale si sviluppa il convento di Santa Maria della Pietà, che invece è vincolato come bene culturale.

L’intervento si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione (valore 62 milioni di euro) che comprende anche il restauro e la rifunzionalizzazione del Padiglione dei Mendicanti, la ricostruzione del volume di collegamento sul lato est in corrispondenza dell’abside della chiesa, il restauro e la rifunzionalizzazione della Palazzina servizi mediante un nuovo volume di collegamento orizzontale e verticale, e la ristrutturazione interna di due livelli di degenze del Padiglione Semerani. Questi interventi sono conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici.

Il progetto si sviluppa in due filoni: il restauro in due lotti dell’ospedale civile e la realizzazione del nuovo polo tecnologico. Il primo consiste nel restauro di una porzione dell’ospedale localizzata a nord ovest (due chiostri preottocenteschi e un edificio novencentesco), con adeguamento delle partizioni interne, sostituzione di serramenti, restauro delle facciate, realizzazione di corpi scala e passaggi coperti. Il secondo consiste nella realizzazione di una centrale tecnologica, che raccoglie gli impianti in una struttura unitaria, con la demolizione dei corpi edilizi attualmente esistenti, fra cui i due capannoni novecenteschi.

Tutta l'opera rientra nel piano regionale di attuazione del Pnrr ed è finanziato con fondi del programma Next Generation EU dell’Unione Europea e della Regione del Veneto. Dopo il passaggio in Consiglio si esprimerà la Conferenza di servizi indetta dall’Ulss 3 Serenissima e finalizzata all’approvazione.