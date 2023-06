Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

COMUNICATO RSU ENI BIORAFFINERIA DI VENEZIA

In data odierna la RSU della BioRaffineria di Venezia ha incontrato la Direzione Aziendale per fare il punto sulle seguenti tematiche sindacali: • Attuale Situazione degli Organici; • Attuale Modello Organizzativo di stabilimento; • Analisi delle richieste di uscita relative all’Accordo di Espansione; • Verifica degli accordi dell’8 aprile 2023 riguardanti l’area PROSER e il reparto dei VVFF.

L’incontro ha evidenziato come vi sia stato un significavo incremento degli organici nel corso degli ultimi 18 mesi, che conferma la centralità del progetto della BioRaffineria di Venezia nell’attuale sistema industriale di Eni. Numeri alla mano, le assunzioni dal mercato del lavoro già realizzate e in corso, ammontano a 34 unità, a queste si aggiungono, fino ad ora, ulteriori 16 inserimenti di lavoratori provenienti dallo storico Petrolchimico di Porto Marghera, per un totale di 50 inserimenti complessivi, portando a circa 240 unità l’attuale forza lavoro della BioRaffinreria. Questo risultato è stato possibile anche a delle consolidate e proficue relazioni industriali tra RSU e HR di sito, che hanno consentito di offrire delle importanti risposte in termini occupazionali sia al territorio, attraverso l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani lavoratrici e giovani lavoratori, sia al circuito interno con la riallocazione di risorse provenienti dal Petrolchimico.

Partendo dal sopraccitato dato occupazionale, è evidente che la RSU non può che considerare salvifica la scelta intrapresa anni fa dalle Organizzazioni Sindacali e dal management di Eni, che intravidero nei Biocarburanti il giusto percorso per garantire anche alle generazioni future una certezza occupazionale e al territorio una realtà industriale innovativa e sostenibile, che avrebbe fatto da apripista per lo sviluppo di nuove iniziative industriali basate sull’economia circolare. Grazie anche all’esperienza della BioRaffineria di Venezia, Porto Marghera potrebbe rappresentare un nodo cruciale per l’economia circolare soprattutto attraverso il recupero del patrimonio industriale e la razionalizzazione delle infrastrutture presenti. D’altronde se si vuole contrastare l‘ineludibile processo in atto di deindustrializzazione di quello che era uno dei più grandi Poli Industriali d’Europa, l’unica via percorribile è rappresentata proprio dall’applicazione dei principi dell’economia circolare.

Per questi motivi la sfida della sostenibilità e dell’innovazione può essere vinta solo ed esclusivamente sgombrando il campo da infruttuose ideologie ambientaliste, che non fanno altro che rallentare questo fondamentale processo di riconversione. Sulla verifica dello stato di avanzamento degli accordi del 8 aprile 2023, la RSU ha evidenziato come permangano alcuni elementi di criticità, dei quali l’azienda ha preso atto e si è resa disponibile ad approfondire e a risolvere fin dal prossimo incontro. Questo permetterà di raggiungere l’obiettivo di favorire il mantenimento di un sereno clima lavorativo. Per quanto riguarda la fruizione da parte dei lavoratori interessati dell’Accordo di Espansione, con data di uscita fissata dal legislatore al 30 novembre 2023, risultano ad oggi coinvolte circa 15 persone. L’azienda si è resa disponibile a valutare tutte le richieste pervenutegli, ma le eventuali uscite dovranno comunque assicurare un impatto organizzativo sostenibile. Tramite l’utilizzo della Commissione Paritetica continueremo a monitorare lo stato di avanzamento dei nuovi progetti in corso d’opera e allo stesso tempo punteremo allo sviluppo tecnologico della logistica, attraverso un processo di automazione spinta che riguardi tutti i settori dell’area. La RSU supporterà sempre i progetti che possano favorire la crescita del nostro sito e il suo miglior posizionamento nel movimentato e purtroppo spesso imprevedibile mercato dei combustibili, animata dallo stesso spirito con cui abbiamo favorito la prima riconversione.

Delegati RSU Eni BioRaffineria di Venezia Porto Marghera 23/05/2023