Scontri in Bangladesh, a migliaia protestano in via Torino

Migliaia di bengalesi si sono dati appuntamento al piazzale del supermercato di via Torino sabato sera e con striscioni e cartelli hanno protestato contro il governo del loro Paese. Cori, slogan, i bengalesi della comunità mestrina, quelli di Venezia e della provincia, sotto l'occhio vigile della Digos hanno presidiato il piazzale del centro acquisti e parte del parcheggio per dare un segnale forte contro il potere in carica nel loro Paese.

In Bangladesh in questi giorni stanno scoppiando mobilitazioni studentesche, talvolta represse dalla polizia, per chiedere diritti e parità di trattamento rispetto ai coetanei che appartengono alle caste più abbienti. «Hanno ucciso duecento studenti - commenta uno dei portavoce dei bengalesi mestrini, Prince Howlader - Le manifestazioni sono state represse nel sangue». Tanti i giovani al presidio statico autorizzato dalla questura per via della situazione critica in quel Paese. Donne, bambini e famiglie fra la folla. Tutto si è svolto pacificamente in via Torino, fino a quando, dopo circa un'ora, la polizia ha ordinato di sgomberare.

«Tanti di noi sono preoccupati per i parenti rimasti in patria. Da due giorni sono stati interrotti i contatti Internet e non abbiamo notizie dei nostri parenti da venerdì. I militari hanno imposto il coprifuoco e lo mantengono sotto la minaccia di sparatorie - continua Howlader - Siamo contro questo governo dittatoriale, chiediamo giustizia e libertà» (sotto: l'intervento di Prince Howlader).

Solidarietà alla comunità bengalese è stata espressa dal senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon. «Seguiamo con apprensione quanto sta accadendo in Bangladesh, dove da settimane sono in corso duri scontri fra manifestanti, in buona parte studenti, e forze di polizia. L’auspicio è che si possa arrivare a una fine delle ostilità e che lo stato di emergenza possa terminare. Vicinanza ai bengalesi di Venezia e soprattutto ai loro famigliari e amici che vivono in Bangladesh. Ci auguriamo possa tornare presto la normalità».

Intanto venerdì a Mestre, dopo che il Tar per motivi di sicurezza ha vietato l'aggregazione nella moschea di via Piave, seicento bengalesi musulmani per la terza volta hanno pregato sotto il sole al parco Piraghetto. L'associazione Ittihad che aveva aperto il centro culturale all'ex supermercato Pam, è tornata a chiedere ancora alle istituzioni che venga concesso uno spazio idoneo per la preghiera.