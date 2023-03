Un concerto al Conservatorio Benedetto Marcello dedicato ad Alma Dal Co

Al Conservatorio Benedetto Marcello un concerto dedicato ad Alma Dal Co, la giovane professoressa veneziana morta in un incidente in mare a Pantelleria, il 14 novembre scorso. All’iniziativa è intervenuta, in rappresentanza della città, la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano. Presenti il direttore del Conservatorio Roberto Gottipavero, il presidente del Conservatorio Fabio Moretti, i genitori della ricercatrice e molti dei suoi numerosi amici e colleghi.

«Se non sono in ufficio, sono al pianoforte, se non sono al pianoforte, sto pescando sott'acqua». Si presentava così Alma Dal Co mettendo in evidenza le sue passioni: lo studio e la ricerca, la musica e la pesca subacquea. Laureata in fisica a Padova, dopo la specializzazione a Torino aveva ottenuto un dottorato a Zurigo in biologia. Aveva lavorato ad Harward ed era ricercatrice all'università di Losanna, dove dirigeva un laboratorio specializzato nei sistemi biologici. Nel 2012 si era anche diplomata in pianoforte al conservatorio di Venezia.

«La scomparsa prematura di Alma ha scosso profondamente tutta la nostra città – ha dichiarato la presidente Damiano – ma credo che il momento di oggi, in uno dei luoghi a lei più cari, sia senz’altro un modo per ricordarla, per dare continuità al suo talento, ma anche per stringerci ancora di più con un abbraccio caloroso e sincero alla sua famiglia e ai suoi affetti. Alma – le parole scritte in un messaggio dal sindaco Brugnaro - è un esempio verso il quale noi amministratori abbiamo il dovere di guardare ogni qual volta siamo chiamati a prendere decisioni che coinvolgono le nuove generazioni».

Sono stati gli insegnanti e i colleghi musicisti di Alma e del Conservatorio Benedetto Marcello a promuovere l’appuntamento, definito un "canto collettivo dal profondo dell’anima". Un contributo decisivo è stato offerto dal direttore artistico del concerto Diana D'Alessio che è stata l'insegnante di pianoforte di Alma e la direttrice del Látomás Choir, frequentato dalla scienziata durante i suoi studi accademici. Ad esibirsi in un repertorio solistico, corale, pianistico, il contralto Chiara Brunello; i pianisti Pierluigi Piran e Leonardo Piovesan; il Coro femminile Látomás; il Coro Cantori Veneziani. Con l'occasione sono state annunciate cinque borse di studio, del valore di mille euro ciascuna, per due studenti diplomati in canto, due maestri collaboratori e una per direzione di coro e composizione corale. La consegna avverrà il 2 dicembre con cerimonia di premiazione e concerto dei premiati.