Autostrade Alto Adriatico, si avvicina il subentro ad Autovie Venete

Società autostrade alto Adriatico: l'assemblea approva l'aggiornamento dell'accordo di cooperazione e il piano economico finanziario, un altro passo verso il completamente dell'affidamento della concessione. «Dopo un lungo e complesso percorso martedì l’assemblea ha approvato l'accordo che contiene anche la disciplina del rapporto concessorio. Ai circa 600 dipendenti viene garantito il mantenimento del posto di lavoro, la durata della concessione è fissata a 30 anni e gli investimenti previsti sono di 1 miliardo di euro. Le tariffe saranno quelle dell’Autorità di regolazione dei trasporti la cui applicazione non porta in campo aumenti tariffari». Lo ha spiegato l’amministratore unico della società Autostrade Alto Adriatico, Anna Di Pasquale, durante l’assemblea ribadendo: «un altro tassello è stato inserito nel puzzle che consentirà alla società di subentrare nella concessione autostradale attualmente in capo ad Autovie Venete. Si tratta del primo progetto in Italia che consentirà l’affidamento della concessione a una società totalmente pubblica, partecipata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Regione del Veneto».

L’accordo definisce le operazioni per garantire alla società Autostrade Alto Adriatico l’adeguata patrimonializzazione e ottenere così i contratti di finanziamento necessari per il pagamento del valore di subentro e per dotare la società della provvista finanziaria necessaria alla prosecuzione dei lavori della Terza corsia. «L’approvazione assembleare è un passaggio fondamentale per la prosecuzione dell’iter - ha aggiunto l’amministratore unico - reso possibile grazie alla collaborazione di tutti. Il prossimo passaggio sarà la sottoscrizione dell’accordo di cooperazione da parte del ministero dei Trasporti e della Mobilità sostenibili. Seguirà il decreto interministeriale di approvazione dell’accordo e la sua registrazione da parte della Corte dei Conti. A valle della registrazione sarà possibile - ha continuato Di Pasquale - attuare le operazioni societarie, definire i contratti di finanziamento e procedere con il pagamento del valore di subentro». Di Pasquale conclude: «Le tempistiche di conclusione del subentro non sono predeterminabili, ma la società si è posta come obiettivo l’operatività nel mese di gennaio 2023».

«È un’ottima notizia che fa ben sperare per un rapido passaggio della concessione dell’A4 e quindi per il via ai lavori di completamento della terza corsia tra San Donà di Piave e Portogruaro», dice la deputata di Italia Viva, Sara Moretto - Avevo sostenuto in tutti i tavoli convocati sul tema che il completamento dei lavori di allargamento autostradale non era una questione prettamente economica e che tutti gli sforzi delle istituzioni, ad ogni livello, dovevano essere concentrati su questi passaggi amministrativi. Dopo un po’ di confusione iniziale e di proposte aleatorie per un finanziamento dell’opera che non poteva trovare poi concretezza, si è giunti a un punto molto importante. Ora la speranza è che la società diventi al più presto operativa. Da parte mia continuo a garantire l’impegno a sollecitare il ministero affinché acceleri la conclusione dell’iter. Ogni giorno che passa è un giorno in cui la vita delle persone che transitano nel tratto maledetto tra San Donà di Piave e Portogruaro viene messa a rischio.