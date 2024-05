Concessioni balneari: a Bibione confermato un uscente, e due novità "locali"

L'amministrazione comunale di San Michele al Tagliamento comunica di aver concluso la fase di esame per l’assegnazione delle più significative concessioni demaniali nella località di Bibione. Si tratta di quattro concessioni storiche legate alla zona di Bibione Pineda, una già scaduta nella zona più centrale e una a Lido dei Pini con un solo assegnatario. Per ogni singolo lotto sono state presentate al Comune due o tre richieste.

Nella zona di Bibione Pineda, storicamente destinata al soggiorno all’ombra e dove insisteva la parte più consistente in termini di Demanio Marittimo, si è riconfermata la società uscente, Bibione Mare spa. Negli altri due ambiti, invece, l’assegnazione è andata a realtà turistiche bibionesi.

L’Amministrazione, alla luce delle offerte pervenute, comunica di aver valutato con positività l’esito della procedura in quanto gli operatori individuati, avendo già alle spalle esperienze professionali analoghe, saranno in grado di dare continuità nella gestione e, soprattutto, nella cura e sviluppo del bene sicuramente più prezioso e strategico per il Comune: le spiagge.

Gli investimenti proposti, in linea con i criteri indicati dal Regolamento del Demanio Marittimo, secondo l'Amministrazione «puntano a valorizzare al meglio il prodotto spiaggia con un impegno che verrà profuso nel corso degli anni al fine, da un lato, di conservare tutte quelle caratteristiche che hanno reso Bibione una delle località balneari più amate dell’intera penisola e, dall’altro, di innovare sviluppando ulteriori aspetti che possano trasformarsi in peculiarità in grado di rendere ancora più appetibile il prodotto turistico bibionese, anche nei confronti di nuovi target di mercato. I punti spiaggia del litorale saranno contraddistinti in modo ancora più nitido e caratteristico a seconda della tipologia dei diversi concessionari e questo permetterà di ampliare il ventaglio di esperienze particolari tra cui il turista potrà scegliere».

Proseguono quindi le assegnazioni delle concessioni demaniali sul litorale veneziano, che dovranno concludersi, salvo imprevisti, entro il 31 dicembre 2024: giusto ieri il Consiglio di Stato ha ribadito la necessità di procedere con le gare in ottemperanza alle indicazioni della commissione europea e della direttiva Bolkestein, seppur il governo speri ancora di ottenere un accordo per evitarle. Il processo sarà complesso: a Jesolo, primo comune del litorale a aver proceduto con le assegnazioni (l'avvicendamento in spiaggia è in corso in queste ore) si attende per il 7 maggio la sentenza del Tar sulla richiesta di sospensiva dei gestori uscenti sconfitti.