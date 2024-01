Anche Chioggia proroga le concessioni balneari per il 2024

L’amministrazione comunale di Chioggia approva una delibera che conferma fino a fine anno le attuali concessioni demaniali sulle spiagge della città. La proroga è in linea con quanto stanno facendo altre amministrazioni, affinché gli operatori possano continuare a esercitare l'attività durante la prossima stagione balneare. Il provvedimento ricalca a livello locale la scelta del governo nazionale, ovvero quella linea della proroga automatica che viene contestata dall'Europa per i suoi danni alla libera concorrenza e alle casse dello Stato.

La delibera, nello specifico, conserva «gli effetti delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative che sono interessate da istanze di prolungamento a seguito di investimento, ai sensi della legge regionale 33 del 2002». Di fatto, spiega l'amministrazione, questo atto «assicura continuità ad un comparto economico-produttivo importantissimo come quello balneare».

Serena De Perini, assessore al demanio, specifica: «“In queste settimane ho tenuto costanti e quotidiani contatti con le associazioni di categoria del nostro territorio. Siamo arrivati a questo atto di responsabilità per dimostrare a tutti gli operatori la nostra vicinanza: era impensabile lasciarli da soli. Ora attendiamo i prossimi passi del governo, pronti a recepire nuove e più dettagliate disposizioni». Aggiunge il sindaco Mauro Armelao: «Il comparto ci sta a cuore, così come ci preme tutelare le istanze di tutte le categorie produttive. Questa delibera era il minimo che potevamo fare per dare anche un segnale di vicinanza nei loro confronti».