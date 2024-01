Venezia rinnova le concessioni balneari per il 2024

La giunta veneziana ha rinnovato fino al 10 dicembre 2024 le attuali concessioni demaniali marittime. È una proroga "tecnica", in linea con quanto stanno facendo altre amministrazioni, affinché i concessionari possano esercitare l'attività durante la prossima stagione balneare.

Il provvedimento riproduce a livello locale la scelta del governo nazionale, ovvero quella linea della proroga automatica che viene contestata dall'Europa per i suoi danni alla libera concorrenza e alle casse dello Stato. «Il clima di incertezza normativa e giurisprudenziale - spiega l'assessore al bilancio, Michele Zuin - ha portato l'amministrazione ad assumersi la responsabilità di questa decisione, volta a dare continuità ai servizi offerti dai nostri concessionari, a beneficio del turismo e del territorio. In una materia che è di competenza dello Stato», era comunque necessario «non lasciare i titolari con le concessioni scadute al 31 dicembre 2023».

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Nel corso della seduta, l'ultima del 2023, la giunta ha varato anche una seconda delibera che riguarda le spiagge: il nuovo regolamento per l’uso del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative. «Servirà per dare chiarezza alle procedure e valorizzare il lavoro fatto fino ad ora sul litorale - riferisce l'assessore Zuin -. In questo periodo, con o senza l'intervento dello Stato, l'amministrazione esaminerà le istanze di nuove concessioni, presentate da alcuni degli attuali titolari secondo la Legge regionale 33/2002 (la stessa procedura che hanno seguito alcuni concessionari qualche anno fa, compresa Venezia Spiagge), e procederà, salvo novità legislative nel breve periodo, anche allo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per gli altri». L'obiettivo è «dare certezza e tranquillità, affinché i concessionari possano effettuare i propri investimenti».

«Abbiamo lavorato in squadra con Michele Zuin - ha commentato l'assessore al patrimonio Paola Mar - su una materia molto particolare e specifica, al fine di assicurare la continuità dei servizi e cercare di fare un po' di chiarezza in questo momento di incertezza legislativa sulla materia». Nei prossimi giorni gli uffici competenti forniranno le indicazioni per la formalizzazione degli atti di conservazione degli effetti della concessione.