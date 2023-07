Conclusa in anticipo la demolizione dell’impalcato del ponte sul fiume Livenza | VIDEO

Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha concluso, in anticipo, le attività di demolizione e svaro (la rimozione delle travi) dell’impalcato del ponte sul fiume “Livenza” lungo la SS 14 “della Venezia Giulia”.

Nelle nottate del 18 luglio e 19 luglio non sarà pertanto istituita la chiusura notturna dalle ore 22 alle 6 del mattino seguente e i flussi di traffico potranno regolarmente transitare sulla statale.

Per consentire l’esecuzione delle altre lavorazioni in corso sul ponte permane, in orario diurno, il transito mediante senso unico alternato.



Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.