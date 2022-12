Violenza razzista e tir con il Duce: il sindaco Brugnaro esprime solidarietà e condanna

«Solidarietà alla comunità islamica per l'aggressione a Sanuara Sarder, la donna offesa e picchiata nei giorni scorsi in via Longhena a Marghera, perché indossava il niqab, e ferma condanna per il camion con l’immagine di Mussolini e la scritta Duce, che martedì è arrivato a Venezia e ha attraversato il Canal Grande su una chiatta». Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, intervenendo giovedì in Consiglio comunale, ha voluto informare l’assemblea di Ca’ Farsetti di aver incontrato in mattinata il presidente della Comunità islamica per esprimere il sostegno e la vicinanza della città. «Condanna per la violenza vile nei confronti della giovane donna presa a calci e pugni perché indossava il tradizionale velo islamico che lascia scoperti solo gli occhi».

Il primo cittadino ha voluto fortemente condannare anche l’episodio di martedì scorso quando nella città d’acqua è arrivato un tir con l'immagine di Mussolini che ha attraversato il Canal Grande per raggiungere l'hotel Bauer. «La comunità veneziana, che ha vissuto in prima persona l’atrocità delle leggi razziali, non può in alcun modo accettare che si offenda la sua storia e la memoria dei cittadini veneziani deportati e uccisi nei campi di concentramento. Il camion, posizionato sulla chiatta di notte è stato fatto allontanare dalla città».