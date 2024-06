Espulso, torna vicino casa della ex e chiama il figlio violando il divieto

Denunce, querele e ammonimenti. Per tanti anni Maria (nome di fantasia) ha chiesto e ottenuto tutela - soprattutto dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin - dalle angherie dell'ex marito, dalle minacce, dalla violenza psicologica e talvolta fisica di lui. È scattato anche il codice rosso per proteggeere lei e i figli e ci sono state due espulsioni per l'uomo, un tunisino che Maria aveva incontrato diversi anni fa in provincia di Venezia e che molto presto le aveva reso la vita impossibile. Ora lui, che è tornato libero, seppur irregolare sul territorio, ha ricominciato a piazzarsi vicino casa della ex. Per Maria, angosciata e impaurita, avvisata dalla polizia che il tunisino si era ripresentato al commissariato pochi giorn fa per fare richiesta di asilo politico, è stato un brutto colpo. Rivolgendosi ai suoi legali ha scritto allora alle istituzioni per dire che così non riesce vivere, ed è terrorizzata. «Mi chiedo - dice - se finirò per diventare uno dei tanti casi di cronaca nera che farà scalpore per qualche giorno, lasciando solo un ricordo doloroso ai figli».

Il primo accompagnamento al Cpr di Gradisca, in Friuli Venezia Giulia, era arrivato per l'uomo nel 2022 a seguito dei precedenti di legge, di un arresto e sei mesi di carcere per aver aggredito un operatore del Comune, e della fine del suo matrimonio poiché Maria si era voluta separare da lui. A febbraio 2023 l'ex marito era di nuovo libero: la Tunisia infatti non riconoscendolo come cittadino ne aveva rifiutato il rimpatrio. Tornato nel Comune dell'ex moglie era stato invitato a lasciare l'Italia entro sette giorni, ma lui non se n'era andato e aveva chiesto l'asilo politico: respinto. Di fatto era diventato un clandestino. Lei se lo trovava ovunque, perfino a dormire in garage. Di giorno non si avvicinava ma contattava i figli facendo leva sui loro sentimenti per farsi aiutare.

La seconda espulsione nel più lontano centro di Macomer in Sardegna è stata nei primi mesi del 2024. Ma non è servita a tenerlo molto lontano dalla ex: anche stavolta il Paese non lo ha riconosciuto e scaduti i termini di permanenza al centro per il rimpatrio è tornato a cercare subito Maria nel Veneziano: ciò che la donna temeva di più che accadesse, alla fine si è avverato. Pochi giorni fa, pur senza documenti, l'uomo è riuscito a tornare in Veneto e ha ricominciato a circolare vicino alla casa della sua ex. Non solo.

«Ha riavvicinato i figli violando le disposizioni del Tribunale che, in via provvisoria e urgente, ha disposto la sospensione degli incontri protetti padre-figli, nominando un curatore speciale entro un procedimento in corso sulla sua decadenza dalla responsabilità genitoriale - spiegano gli avvocati della signora, Elena Martorana e Alessandra Sessolo -. Lo scopo di quest'uomo - proseguono i legali - è sempre quello di ottenere vantaggi. Ad esempio, richieste di dichiarazioni sul presunto desiderio dei ragazzi di non vedere il padre espulso, al fine di ottenere il permesso di soggiorno». La settimana scorsa il tunisino si è ripresentato dalla polizia e ha fatto ancora richiesta di asilo politico. Al che i poliziotti hanno avvisato Maria. Spaventata e preoccupata ha chiamato Martorana e Sessolo e assieme hanno lanciato un appello alle istituzioni.

«La cliente vive come se ogni giorno fosse l'ultimo e ogni femminicidio che legge sui media, ad esempio quello di Giada Zanola a Padova, la fa sobbalzare pensando che la prossima vittima forse sarà lei». Due giorni fa, riferiscono i legali, l'ex marito nel parco davanti casa ha fermato il figlio tredicenne, che gioca a calcio, per dirgli che lui conosce uno che gli farà prendere un sacco di soldi, facendolo giocare ad alti livelli. «La questura non ha strumenti per vietare al tunisino di avvicinarsi alla casa di Maria, sebbene non dovrebbe essere in Italia. I mezzi per allontanarlo non ci sono. L'unico sistema per fermare queste persone - chiedono - è attendere l'estremo sacrificio?».