Ricercato per spaccio, i carabinieri lo intercettano a Mestre: 30enne in carcere

Continua il presidio delle forze dell'ordine nel quartiere Piave a Mestre per il contrasto al degrado e allo spaccio di stupefacenti. Domenica sera, nello specifico, i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato un cittadino nigeriano di 30 anni, sul quale pendeva un ordine di carcerazione disposto dalla procura di Padova a fine 2022.

I militari lo hanno intercettato nei pressi del capolinea degli autobus, in prossimità della stazione ferroviaria, mentre si trovava in compagnia di altri due uomini. Da una prima perquisizione sui tre soggetti non è emerso nulla di anomalo, ma ulteriori accertamenti hanno permesso di fare chiarezza sulla posizione del trentenne. Condannato per spaccio di stupefacenti, dopo un'iniziale sospensione del provvedimento, la procura patavina aveva ordinato che la pena venisse scontata in carcere.

Al termine delle formalità di rito, i carabinieri hanno portato l'uomo presso la casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia, dove dovrà espiare sei mesi di reclusione.