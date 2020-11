Camorra a Eraclea: condannati gli imputati del rito abbreviato, tra cui l'ex sindaco

Si è conclusa con 24 condanne la prima tranche, con rito abbreviato, del processo a carico del gruppo dei "casalesi di Eraclea". La gup Michela Rizzi, del tribunale di Venezia, ha inflitto un totale di 130 anni di reclusione a carico degli imputati: tra loro l’imprenditore sandonatese Christian Sgnaolin, condannato a 5 anni e 10 mesi, Girolamo Arena (6 anni), Antonio Basile (12 anni) e Antonio Puoti (6 anni e 6 mesi). Condanna anche per l’ex sindaco di Eraclea, Graziano Teso: 3 anni e 3 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa. All'avvocata Annamaria Marin, accusata di favoreggiamento al boss Donadio, 8 mesi (pena sospesa). E poi 5 anni per Moreno Pasqual, poliziotto che avrebbe fornito informazioni riservate al clan.

Organizzazione mafiosa

Le indagini avevano portato alla luce nel febbraio 2019 un sistema di malaffare diffuso e di legami tra esponenti della camorra originari della Campania ed imprenditori e politici di Eraclea (era stato arrestato anche il sindaco Mirco Mestre), oltre che bancari, professionisti e rappresentanti delle forze dell'ordine. Il boss dell'organizzazione era considerato Luciano Donadio, che ha scelto però il rito ordinario assieme ad altri 45 imputati.

Gli affari del clan

L'inchiesta riguardava le attività criminali del gruppo, guidato da Luciano Donadio e Raffaele Buonanno (entrambi a processo con rito ordinario) che si era insediato nel Veneto dagli anni '90 andando a rilevare le attività che erano sotto l'egemonia della Mala del Brenta. In questo modo il gruppo era riuscito a conquistare il controllo del tessuto economico locale, dall'edilizia alla ristorazione, oltre ad imporre un "aggio" per il narcotraffico e lo sfruttamento della prostituzione. L'organizzazione criminale, dedita all'usura ed all'estorsione, avrebbe destinato, secondo gli inquirenti della Dda, parte dei proventi illeciti per sostenere i carcerati di alcune famiglie storiche del sodalizio Casalese. Tra gli episodi emersi durante le indagini, durate circa un ventennio, anche bombe e spari per convincere gli imprenditori a pagare e far comprendere loro che con la camorra, anche in Veneto, non si scherzava.

Tutte le condanne

Ecco la lista delle condanne: 6 anni per Girolamo Arena, 38enne di Palermo, divenuto collaboratore di giustizia; 12 anni per Antonio Basile, 60enne di Napoli e residente a Mestre, per la sola partecipazione all'associazione di stampo mafioso; 3 anni e 8 mesi per Saverio Capoluongo, 44enne di Casal di Principe, pena inferiore rispetto alle richieste; 6 anni e 8 mesi per Vincenzo Chiaro, 67enne di Castel Volturno; 9 anni e 6 mesi per Nunzio Confuorto, 48enne di Afragola e residente ad Eraclea (per il quale il pm aveva invocato 13 anni e mezzo); 8 anni e 6 mesi per Antonio Cugno, 57enne di Napoli e residente ad Eraclea; 10 anni per Giacomo Fabozzi, 35enne di Aversa e residente ad Eraclea, con revoca della sospensione condizionale della pena per altre due sentenze per le quali era stato dichiarato colpevole dai tribunali di Pordenone e di Treviso; 9 anni per Tommaso Napoletano, 44enne di Capua residente ad Eraclea; 4 anni e 6 mesi per Valentino Piezzo, 34enne di Napoli e residente ad Eraclea; 4 anni e 6 mesi per Tommaso Ernesto Pizzo, 54enne di Marsala residente a Zero Branco; 6 anni e 6 mesi per Antonio Puoti, 34enne di Aversa residente ad Eraclea; 3 anni e 8 mesi per Salvatore Salvati, 58enne di Napoli residente ad Eraclea; 5 anni e 10 mesi per Cristian Sgnaolin, 47enne di San Donà di Piave; 6 anni e 6 mesi per Francesco Verde, 42enne di Sant'Antimo residente ad Eraclea; 2 anni e 4 mesi per Vincenzo Vaccaro; 8 anni e 6 mesi per Berardino Notarfrancesco, 41enne di Polla e residente ad Eraclea; 5 anni per Moreno Pasqual, 56enne di San Donà di Piave; 3 anni e 3 mesi per Graziano Teso, 72enne, ex vice sindaco di Eraclea; 8 mesi per Annamaria Marin, a cui è stato concesso il beneficio della sospensione della pena; 4 anni e 8 mesi per Ennio Cescon, 56enne di Noventa di Piave; 3 anni per Slavisa Ivkovic, 58enne residente a Jesolo; 2 anni per Daria Poles, 37enne di San Donà di Piave, con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziale; 2 anni e 8 mesi per Amorino Zorzetto, 66enne di Eraclea.

Il giudice ha anche assolto Sgnaolin, Puoti, Chiaro, Ivkovic, Poles, Marin per alcuni reati fine mentre altri reati sono stati dichiarati prescritti. Sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per Giuseppe Lazzara. Disposto il risarcimento per le parti civili: la Cgil Veneto e di Venezia, la presidenza del consiglio dei ministri ed il ministero dell'Interno. Nel collegio difensivo sono stati impegnati, tra gli altri, gli avvocati Mirella Baldascino, Mariarosaria Salvati, Giuseppe Brollo, Boscoso, Muzzu e Sforza.