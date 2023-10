Tragedia di Mestre: una paziente tornerà in Germania, 50enne spagnolo verso la dimissione

È previsto per oggi pomeriggio il trasferimento in Germania della donna tedesca di 27 anni, ricoverata all’ospedale dell'Angelo di Mestre, tra i feriti dell'incidente del cavalcavia della Vempa. Come comunicato dalla Regione del Veneto, restano nove i pazienti in cura nelle strutture venete, cinque dei quali in terapia intensiva.

All'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dopo l’intervento di stabilizzazione effettuato nei giorni scorsi, migliorano le condizioni del paziente tedesco di 33 anni. A Padova resta invece molto critica la situazione della donna spagnola di 52 anni; la bimba ucraina di 4 anni, seppur in condizioni critiche, viene giudicata stabile.

Continua a migliorare la donna ucraina di 29 anni, che verrà dimessa nelle prossime ore dalla terapia intensiva. Buone notizie, infine, per il paziente spagnolo di 50 anni, per il quale i sanitari prevedono a breve le dimissioni dalla struttura sanitaria. Per gli altri superstiti, il decorso continua a procedere regolarmente.