Sedimenti lagunari in un nuovo sito lungo il Canale Malamocco-Marghera

Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche ha individuato un tratto della laguna di Venezia, lungo il canale Malamocco-Marghera, per la realizzazione di un nuovo sito di conferimento di sedimenti non riutilizzabili, provenienti dall'escavo dei canali lagunari e dalla realizzazione degli interventi commissariali. È stato annunciato lunedì mattina dal commissario straordinario per le crociere a Venezia (Ccv), Fulvio Lino Di Blasio, nel corso di una conferenza stampa.

Si tratta di un tratto caratterizzato da basse profondità, con quote non superiori a meno un metro sul livello del medio mare, delimitato a ovest da una scogliera in massi e barene artificiali, e a est dalla laguna. L'area avrà una capienza di 6 milioni di metri cubi, e la sua realizzazione prevede due fasi successive, «per consentire il ripristino ambientale di una prima parte del sito, nel tempo che si riempirà l'altra metà», come evidenziato da Di Blasio.

Il primo stralcio funzionale costerà 17 milioni di euro - risorse già disposte da Ccv e commissario "Montesyndial" - mentre l'intero intervento richiederà un esborso complessivo di 31 milioni di euro. Nella giornata odierna è stato pubblicato il bando in Gazzetta ufficiale, poi «al termine di questa fase - ha aggiunto il commissario - ci sarà un progetto, approvato anche sul piano ambientale, di tutto il sito, cui seguirà la possibilità di realizzare direttamente il primo stralcio».

Escavo del Vittorio Emanuele

Novità anche sul fronte del canale Vittorio Emanuele III: entro fine settembre sarà pubblicato il bando per l'escavo manutentivo. «Abbiamo censito la profondità del 1908, 1948, 1954, 1965 e 1978 - ha spiegato Di Blasio - e abbiamo visto che la mancata manutenzione ha portato la profondità a -7,5 metri, con tratti oltre i 9. Abbiamo fatto un'attività di ricerca molto attenta, e l'intervento non ingrandirà quanto è già stato fatto storicamente».

Saranno effettuate apposite simulazioni di navigazione, per identificare il miglior compromesso tra allargamento della cunetta navigabile e massimizzazione delle dimensioni del naviglio. Il costo complessivo per l'opera sarà pari a 21 milioni di euro, stanziati dal Ccv. Ora, «procediamo con un progetto complessivo da sottoporre alle autorizzazioni ambientali, che ipotizza una riconfigurazione a meno 9 metri, profondità che c'è tuttora nella parte centrale».

Con il progetto europeo "Channeling" sono state invece identificate una serie di soluzioni gestionali e infrastrutturali per ridurre gli impatti del traffico navale lungo il canale Malamocco-Marghera. Gli interventi prevedono un adeguamento localizzato nei pressi dei bacini di evoluzione, la realizzazione di opere morfologiche, come barene naturali nei pressi del canale in grado di proteggere le sponde, limitando la dispersione delle onde e gli effetti erosivi. «Non significa cancellare totalmente gli impatti del traffico navale - ha concluso Di Blasio - ma abbiamo trovato il modo più sostenibile per limitarli». In base alle risorse a disposizione, sulla base delle simulazioni, sono state individuate le aree con maggiori criticità, che avranno la priorità di intervento.