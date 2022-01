Turismo e ristorazione in crisi: «Con picco di contagi, a casa un possibile 40% degli addetti»

I contagi da Covid-19 continuano a correre - solo oggi il bollettino regionale riporta più di 21 mila nuovi positivi in Veneto - e il picco, previsto per i prossimi giorni, non lascia tranquille le associazioni di categoria. Non ci sono ancora numeri precisi su quanti lavoratori, tra positivi e in quarantena, stiano dando forfait, ma le stime di Confesercenti Venezia lasciano pensare a migliaia di assenze, per circa un 10% degli addetti costretti a casa.

La preoccupazione è palpabile, in particolar modo in quei settori in cui la presenza fisica sul luogo di lavoro è indispensabile e che spesso sono connessi tra loro, come nel caso di turismo, commercio e servizi di trasporto. «È un effetto valanga che rischia di paralizzare l’economia della città. - ha commentato oggi il coordinatore di Confesercenti per il centro storico di Venezia, Emiliano Biraku - Solo a Venezia, tra ricettivo e ristorazione, si parla di circa 3000 addetti che nei prossimi giorni saranno bloccati dal virus e a questo si aggiungono le assenze in servizi essenziali per il turismo».

E le proiezioni non sono affatto rassicuranti, perché al raggiungimento del picco, «il numero di lavoratori coinvolti potrebbe arrivare al 40%», ha continuato Biraku. L'effetto immediato per le imprese sarebbe la riduzione dell'attività e in alcuni casi anche la sospensione totale, con tutte le conseguenze negative che ne deriverebbero per l'economia cittadina. Per questo motivo Confesercenti invoca un provvedimento di ristori previsti nel decreto per il turismo in fase di approvazione, «ma che attualmente non coinvolgono i pubblici esercizi».

La richiesta: «Plateatici estesi per tutto il 2022»

In un periodo estremamente delicato sul fronte dei contagi, Confesercenti guarda anche al futuro e alla necessità di dare sicurezza ai pubblici esercizi, specie con l'avvicinarsi della celebrazione del Carnevale. Per sapere se le manifestazioni torneranno, almeno in parte, in presenza in città, o ricalcheranno il format "digital" dello scorso anno, bisognerà attendere l'evolvere della situazione epidemiologica, ma in un caso o nell'altro eserciteranno una forte attrazione nei turisti, motivo per cui l'associazione di categoria richiede l'estensione, per l'intero 2022, dei plateatici.

«Tra meno di un mese, salvo diverse decisioni politiche, ci troviamo di fronte al principale evento che caratterizza la nostra città. - ha spiegato il coordinatore dei pubblici esercizi, Angelo Zamprotta - Nei bar e nei ristoranti della città, lo scenario cui dovremmo far fronte non è rassicurante: la gestione di chi è senza vaccinazione o in quarantena, i controlli del Green pass, in particolare dei certificati di vaccinazione dei turisti stranieri, e tutte le misure di sicurezza per prevenire e limitare gli assembramenti. Non vogliamo essere catastrofici e crediamo fortemente nella campagna vaccinale come via d'uscita da questa pandemia, ma almeno qualche segnale per venirci incontro lo vorremmo».