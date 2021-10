Corruzione Mose: confiscati beni per 9 milioni di euro a imprenditore

La guardia di finanza di Venezia ha confiscato beni immobili e disponibilità finanziarie per 9 milioni di euro nei confronti di un imprenditore romano, Erasmo Cinque, coinvolto nell’inchiesta sulla corruzione legata alla costruzione del Mose e delle altre opere di salvaguardia. Le attività sono conseguenti alla recente pronuncia della Corte di Cassazione che, nel sancire l’annullamento per prescrizione della sentenza di condanna comminata all’imprenditore (4 anni di reclusione), ha confermato la confisca di quanto ricevuto dall'uomo quale prezzo della corruzione commessa in concorso con l'ex ministro Altero Matteoli, che nel frattempo è morto.

I fatti contestati riguardavano l’assegnazione al Consorzio Venezia Nuova dei finanziamenti per la bonifica dei canali di Porto Marghera e la nomina, quale Magistrato alle acque di Venezia, di un presidente asservito al consorzio. Come controprestazione della decisione politica, i lavori furono assegnati dal Consorzio a un'associazione temporanea di imprese costituita tra una società riconducibile a Erasmo Cinque e a un'altra importante impresa aderente al consorzio. Le indagini hanno dimostrato che la prima, pur non avendo eseguito materialmente alcuna opera, ha partecipato agli utili derivanti dalle commesse quantificati in 18 milioni di euro.

Come chiarito dalla Corte d’Appello, la somma confiscata si riferisce al prezzo della corruzione, ossia a quanto ricevuto dall’imprenditore per i favori assicurati al Consorzio da Matteoli. I finanzieri hanno individuato un consistente patrimonio, costituito da 16 unità immobiliari a Roma e provincia (tra cui una prestigiosa unità immobiliare locata a una rappresentanza diplomatica estera e una lussuosa villa sul litorale romano) del valore complessivo di oltre 8 milioni di euro, formalmente intestate a una società diritto lussemburghese il cui titolare effettivo è risultato essere, appunto, l’imprenditore romano. Oltre a questi immobili, su ordine della procura sono state confiscate anche le disponibilità finanziarie sui conti correnti intestati all'uomo e alla società lussemburghese, nonché pregiati mobili d’epoca (del valore di 220mila euro).