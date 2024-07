I pm: «Ripetuti conflitti di interesse di Brugnaro»

«Ripetuti conflitti d'interesse riguardanti le figure più elevate dell'amministrazione» del Comune di Venezia, in particolare il sindaco Luigi Brugnaro e i suoi «più elevati collaboratori». È quanto emerge dal fascicolo d'indagine dei sostituti procuratori Roberto Terzo e Federica Baccaglini sulla presuntazione corruzione nella città lagunare.

I vertici dell'amministrazione, come rileva la procura, sulla base delle indagini della guardia di finanza, sono «scelti tra i più intimi dipendenti delle imprese private, gestite di fatto dal sindaco stesso pur dopo la costituzione di un trust». Una scelta, puntualizza sempre la procura, che è stata «pubblicamente rivendicata dallo stesso sindaco Brugnaro come strumento per migliorare l'efficienza della macchina amministrativa e improntarla agli standard gestionali di una impresa privata di successo». Ma a patto, che ciò avvenga «in una condizione di reale distacco tra l'ambito operativo delle società private e quello dell'ente territoriale» o con «accorgimenti che impediscano in radice ogni commistione». Per i pm così non è stato, e ciò avrebbe avuto una chiara rilevanza nelle vicende poi emerse.

La commistione si rifletterebbe sui finanziamenti alle campagne elettorali, tutte finanziate dal reticolo di società «che nel 2015 era controllato da Brugnaro, ma che nel 2020 sarebbe dovuto essere gestito dal trustee». Per la seconda elezione, in particolare, la procura rileva «due distinti comitati elettorali, finanziati da Umana e Consorzio del Gruppo Lb Holding, gestiti da dirigenti e dipendenti».