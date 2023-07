Consegnati altri spazi comunali alle associazioni del territorio

Continua la consegna ufficiale di spazi comunali alle associazioni che hanno partecipato al quarto bando promosso dall'assessorato al Patrimonio del Comune di Venezia. Anche martedì mattina, come accaduto già nelle scorse settimane, è stata l’assessore Paola Mar, accompagnata dai funzionari della direzione Patrimonio, a incontrare i rappresentanti delle associazioni e a consegnare le chiavi degli spazi loro assegnati.

Gli spazi odierni sono stati consegnati alla Cngei Venezia (associazione degli Scout laici italiani) nel Centro civico via Fincati; all’Ens (Ente nazionale sordi) nel Centro civico ex Filzi; all’associazione Commercianti e artigiani Gazzera a Villa Pozzi; all’associazione Granatieri di Sardegna nel centro civico Villa Medico; a Campalto Viva, all'Ats Centro Pascoli e all'associazione "Amici di Oliviero Lessi" nel centro civico Pascoli.

«Oggi siamo stati a Marghera, alla Gazzera, a Zelarino, a Campalto - ha spiegato Mar -. Gli spazi civici sono importanti per la vita della città e sono luoghi in cui le associazioni svolgono il loro lavoro, diffondono cultura, socialità e presidiano il territorio. Il compito dell'amministrazione è quindi assegnare questi spazi tramite bando e fare in modo di trovarne altri per soddisfare le richieste che le associazioni ci fanno».