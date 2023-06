Consegnati cinque spazi comunali ad associazioni che operano nel territorio

Continua la consegna ufficiale degli spazi comunali alle associazioni che hanno partecipato al quarto bando promosso dall'assessorato al Patrimonio del Comune di Venezia.

Questa mattina, come era accaduto già in queste settimane, è stato lo stesso assessore di reparto, Paola Mar, accompagnata dai funzionari della Direzione patrimonio, a incontrare i rappresentanti delle associazioni e a consegnare le chiavi degli spazi loro assegnati: al Centro civico Abazia a Cannaregio, l’associazione “Sestiere della musica”; al Centro civico XXV aprile di Sacca Fisola, l’associazione “La Nassa”; al Centro civico della Giudecca, le associazioni “Venice Calls” e “Leon Arti”; al Centro civico di San Marco, l’associazione “Le Colonete”.

«Si tratta - ha sottolineato Mar - di realtà che hanno in comune di svolgere un’importante attività di cucitura, sia essa in ambito culturale che sociale, nel territorio in cui operano, rispondendo alle esigenze, e ai bisogni, dei cittadini. Alla Giudecca, ad esempio, l’ex Consultorio è diventato un importante punto di riferimento per le famiglie che hanno ragazzi con problematiche».