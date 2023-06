Fine vita, in consiglio regionale 9 mila firme per la proposta di legge sul suicidio assistito

Anche il Veneto discuterà in Consiglio regionale una proposta di legge per il suicidio assistito, elaborata dall'associazione Luca Coscioni, che venerdì mattina, con il tesoriere Marco Cappato, ha depositato nella sede dell'assemblea legislativa 9 mila firme a sostegno dell'iniziativa. Un appuntamento preparato in modo scenografico, con le scatole contenenti i moduli con le firme portate in corteo lungo il centro storico di Venezia fino ad arrivare a Palazzo Ferro Fini.

Successivamente, in campo Santa Margherita, Cappato, Stefano Gheller e Diego Silvestri, oltre ai rappresentanti del Comitato Liberi Subito hanno illustrato i contenuti della proposta di legge e le linee della campagna sul tema del fine vita che l'associazione Coscioni sta portando avanti. Dopo il deposito delle firme, la proposta di legge verrà affidata all’Ufficio di presidenza del consiglio regionale per la verifica della conformità. La presentazione e discussione in quinta Commissione consiliare darà accesso alla votazione in aula.

Il Veneto è la seconda regione, dopo l’Abruzzo, a depositare le firme. Piemonte, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia - fa sapere l'associazione - hanno raggiunto la soglia di firme necessarie e sono prossime al deposito.

«Le migliaia di persone che hanno firmato in Veneto hanno voluto mandare un messaggio a chi li rappresenta - ha dichiarato Cappato -. La necessità di poter essere liberi di decidere nel fine vita non ha colore politico, è un tema fortemente sostenuto secondo i recenti sondaggi condotti proprio qui in Veneto dalla stragrande maggioranza degli elettori in modo trasversale, da destra a sinistra, da laici e cattolici, da persone di tutte le fasce di età. Serve una legge che eviti attese lunghe, in altre regioni, anche due anni e calvari nei tribunali per vedere rispettate le proprie volontà».