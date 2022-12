Poste Italiane, nel periodo natalizio +60% di pacchi consegnati a Venezia

Il Natale si conferma il secondo periodo dell’anno (dopo il Black Friday) per il volume di pacchi in consegna tramite corriere. Lo evidenza Poste Italiane, che in queste settimane è impegnata nell'attività di delivery anche tra le calli veneziane. "Motore" del recapito nella città storica è il Centro di distribuzione del Tronchetto, che gestisce le attività di lavorazione e smistamento della corrispondenza e dei pacchi provenienti dal resto della penisola e dall’estero.

Rispetto a una media in periodo normale di circa 1300 pacchi, fino al termine delle festività natalizie è previsto un incremento del 60% (circa 2100), come si è verificato durante il recente Black Friday alla fine di novembre. Il Centro di recapito lavora parallelamente anche circa 600 chili al giorno di corrispondenza e 1.100 raccomandate. Negli spazi di Venezia sono impiegate complessivamente 80 persone. La rete di trasporto prevede una percorrenza media giornaliera di circa 200 chilometri fatti quasi completamente a piedi dai portalettere veneziani, che raggiungono 18mila numeri civici.

Tutti i portalettere sono dotati di palmare per una tracciatura veloce della corrispondenza ordinaria e a firma, portando al domicilio dei cittadini diversi servizi postali e di pagamento sia per i privati sia per i professionisti. Il destinatario, infatti, può pagare da casa o dal posto di lavoro, nello stesso momento in cui avviene la consegna della posta o del pacco, tramite carta Postamat, Postepay o utilizzando le carte di debito del circuito Cirrus/Maestro.

Come previsto dal modello organizzativo, per gestire gli incrementi del periodo che va dal Black Friday a Natale, Poste Italiane ha assunto a Venezia e provincia 51 persone con contratto a tempo determinato.